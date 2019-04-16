"Это глупость": Алан Бадоев ответил на обвинения Тины Кароль спустя два года

Новости шоу бизнеса: Клипмейкер Алан Бадоев рассказал, действительно ли ему приходилось воровать идеи клипов у Тины Кароль.

Во вторник, 15 апреля, на YouTube-канале "Зе Интервьер" вышел новый выпуск программы, героем которой стал знаменитый украинский клипмейкер Алан Бадоев. Журналист подготовил для него множество провокационных вопросов.

Под конец интервью Бадоев прокомментировал свой давний конфликт с пиар-службой Тины Кароль. Два года назад они обвинила режиссера в том, что при создании клипа для Ани Лорак он использовал их идею.

Якобы "украденная" идея заключалась в том, что Бадоев в клипе "Новый бывший" для Ани Лорак использовал прием клонирование. Точно такой же присутствует в ролике Тины Кароль на песню "Я не перестану". Совпадение клипмейкер объясняет очень просто.

"Вы что, с ума сошли? У Лободы я снимал еще лет восемь назад расклонированных женщин. Речь идет о художественном приеме - клонировании. Это обычная фишка. Но клип же совсем о другом. Это глупость". - говорит Алан.

Кроме того, Алан Бадоев считает, что, возможно, Кароль просто хотела получить дополнительный пиар за счет Лорак.

"Иногда такие штуки раздуваются для того, чтобы имя другого артиста засветилось", - сказал режиссер.