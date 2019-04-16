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"Вау": Оля Цибульская продемонстрировала стройные ножки на курорте в Анталии

"Вау": Оля Цибульская продемонстрировала стройные ножки на курорте в Анталии
22:50 Вт, 16 Апрель 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На днях украинская звезда Оля Цибульская отправилась в командировку в курортный город Турции Анталию.

Несмотря на работу, певица и ведущая нашла время отдохнуть на берегу моря и сделать для своих поклонников эффектный кадр.

Насыщенный рабочий график и немало рабочих планов не позволяют Оли Цибульской долго засиживаться на одном месте. Так, на днях украинская певица и ведущая отправилась в Анталию. Несмотря на то, что сезон в Турции еще не открылся, знаменитости удалось понежиться под солнцем и провести время на берегу Средиземного моря.

 
 
 
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Тільки роботою мене можна заманити на курорт))) Ми в Анталії! #туреччина

Допис, поширений Оля Цибульська (@cybulskaya)

Для отдыха на побережье Оля Цибульская выбрала бледно-розовую спортивную кофту, поскольку апрельская турецкая погода еще не позволяет раздеваться до нижнего белья. Но вот ножки певица решилась обнажить.

Настя Каменских променяла Потапа на мировую звезду

Рядом с ней стояли книга и пляжная сумка, а лицо прикрывали светлые солнцезащитные очки. Оля позировала перед камерой на фоне невероятных Анталийских пейзажей, подняв руки вверх, закрыв глаза.

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Все по теме:

Отдых, Instagram, Знаменитости, Телеведущая, Анталия, Певица, Украинская певица, Украинская телеведущая, Оля Цибульская.
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