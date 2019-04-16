"Одно целое": Вера Брежнева показала подросшую младшую дочь

Новости шоу бизнеса: Певица Вера Брежнева опубликовала в своем Instagram новое видео с младшей дочкой Сарой.

Украинская певица Вера Брежнева мама двоих детей. Первую свою дочь Соню она родила еще когда была никому не известной певицей из Днепропетровска. Сейчас девочка выросла, ей уже 18 лет, и она радует уже своих поклонников в социальных сетях, публикуя красивые фото в своем Instagram. Младшую, Сару, Вера родила девять лет назад. Фото с младшей дочкой не так часто мелькают в социальных сетях у звездной мамы.

Но сегодня, 16 апреля, Вера опубликовала в своем Instagram новое видео, на котором она запечатлена со своей младшей дочкой Сарой. На видео певица использовала маску, по всей видимости из Snapchat, благодаря которой на лицах у мамы и дочки появились большие голубые очки. Брежнева на видео говорит о том, что уже завтра она собирается выпустить новую песню, а также предлагает подписчикам угадать название композиции.

Переглянути цей допис в Instagram Кто угадает название ?) Допис, поширений Vera Brezhneva (@ververa) 16 Кві 2019 р. о 8:44 PDT

"Кто угадает название?", - подписала видео Вера.

Поклонники принялись обсуждать сходство мамы и дочки на видео. Так, в числе комментаторов оказалась и популярная певица Светлана Лобода. Она написала: "Вера, какая классная девочка! Так похожа на мамулю".