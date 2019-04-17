Андрей Григорьев-Аполлонов потерял жену

Новости шоу бизнеса: Андрей Григорьев-Аполлонов не живет с женой с самого лета, однако разглашать информацию о расставании звездная пара не планировала.

Жена солиста группы Иванушки International Андрея Григорьева-Аполлонова Марина бросила его. В данный момент они готовятся к разводу.

Брак начал распадаться, когда 34-летняя Марина Григорьева-Аполлонова нашла себе любовника. Им стал 27-летний баскетболист Андрей Зубков. Женщина питала к нему сильные чувства, поэтому с головой ушла в новые отношения. О них же знал и сам Григорьев-Аполлонов.

"Потом случился разговор с мужем. По причине взаимного уважения и общих детей Марина стала вести себя осторожнее. Более того, удалила все фотографии с супругом и перестала вести Инстаграм, хотя до этого была активным пользователем. Жалко его. Сначала все думали, что это легкая интрижка, не придавали значения, потому что Зубков бабник и все знали об этом. Но вот что в итоге получилось", – заявил инсайдер.

Вместе с детьми от первого брака – 15-летним Иваном и 11-летним Артемием – Марина переехала к новому возлюбленному. Интересно, что бывшая жена Григорьева-Аполлонова также ушла от него к баскетболисту Андрею Кирилленко.