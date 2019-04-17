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Андрей Григорьев-Аполлонов потерял жену

Андрей Григорьев-Аполлонов потерял жену
10:09 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Андрей Григорьев-Аполлонов не живет с женой с самого лета, однако разглашать информацию о расставании звездная пара не планировала.

Жена солиста группы Иванушки International Андрея Григорьева-Аполлонова Марина бросила его. В данный момент они готовятся к разводу.

Брак начал распадаться, когда 34-летняя Марина Григорьева-Аполлонова нашла себе любовника. Им стал 27-летний баскетболист Андрей Зубков. Женщина питала к нему сильные чувства, поэтому с головой ушла в новые отношения. О них же знал и сам Григорьев-Аполлонов. 

 
 
 
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Так и живём-в обнимку! #григорьевапполонов @masha_g.a #залюбовьтвоюотдамвсенасвете

Публикация от Григорьев-Апполонов Андрей (@apollonov_ag)

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"Потом случился разговор с мужем. По причине взаимного уважения и общих детей Марина стала вести себя осторожнее. Более того, удалила все фотографии с супругом и перестала вести Инстаграм, хотя до этого была активным пользователем. Жалко его. Сначала все думали, что это легкая интрижка, не придавали значения, потому что Зубков бабник и все знали об этом. Но вот что в итоге получилось", – заявил инсайдер.

Вместе с детьми от первого брака – 15-летним Иваном и 11-летним Артемием – Марина переехала к новому возлюбленному. Интересно, что бывшая жена Григорьева-Аполлонова также ушла от него к баскетболисту Андрею Кирилленко.

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Развод, Знаменитости, Иванушки, Андрей Григорьев-Аполлонов.
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