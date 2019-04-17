Иванка Трамп в ярком костюме покорила красотой

Новости шоу бизнеса: Накануне 37-летняя американка посетила город Абиджан, в западной Африке, выбрав для визита стильный яркий образ.

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка продолжает заниматься государственными делами, помогая отцу.

Иванка Трамп славится на весь мир не только своим умом и участием в различных политических мероприятиях, но и блестящим чувством стиля. Так, для каждого из выходов дочь президента США выбирает платье, которое четко подчеркивает ее позицию, настроение, напоминает о ее почерке в нарядах. Благодаря этому ее поклонники узнали, что она любит надевать классические костюмы.

Для официального визита в город Абиджан, в западной Африке, блондинка выбрала любимый вариант наряда, а именно ярко-желтый двубортный костюм. Недавно Иванка появлялась в подобном наряде пудрового оттенка на встрече в Белом доме.

Образ дочери Дональда Трампа дополнила большая сумка с плетеными элементами, с которой она уже появлялась перед камерами папарацци, и цветные туфли-лодочки на каблуках.