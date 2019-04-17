Виктории Бекхэм - 45: интересные факты из жизни дизайнера

Новости шоу бизнеса: Сегодня, 17 апреля, исполняется 45 лет знаменитой британской певице и дизайнеру Виктории Бекхэм.

Виктория Бекхэм – одна из самых стильных звезд современности.

Экс-участница популярной группы "Spice Girls", мать четверых детей и дизайнер – главные достижения Виктории за 45 лет жизни. А еще и 19 лет брака с известным футболистом! Все это говорит о трудолюбии британской звезды, ведь воспитание детей и построение отношений – тот еще труд.

В ее жизни были взлеты и падения, и в день ее рождения мы вспоминаем самые интересные моменты, которые знают далеко не все.

Виктория ненавидит свою улыбку, поэтому вы ее не увидите на фото с улыбающейся. Хотя, по словам родных, дома в кругу семьи она много смеется и в целом обладает прекрасным чувством юмора.

В 20 лет медики сказали ей, что она не сможет никогда стать мамой. Но уже в 1999 году она узнала, что беременна.

Именинница не раз признавалась, что просто зависима от шоппинга. Но при этом она не следует трендам, а сама создает их.

Прежде чем познакомиться с Дэвидом, бойфрендом Виктории был актер Кори Хэйм, а с Марком Вудом она даже была обручена.

До сих, вот уже больше 20 лет, чета Бекхэмов хранит клочок бумаги, на котором Дэвид записал телефон своей будущей супруги Виктории, когда они впервые встретились на футбольном матче в 1997 году.

За грандиозную свадьбу Виктории и Дэвида — за право на эксклюзивную съемку — журнал "OK!" заплатил 2 миллиона долларов. Торжество прошло в 1999 году в готическом замке Ирландии. На приеме было 300 гостей, а молодожены принимали всех, сидя на тронах пурпурного цвета.

Младшего сына пары Круза в прессе называют "спасителем брака" пары. А все потому, что до его рождения о романе с Дэвидом открытом заговорила их бывший пресс-секретарь Ребекка Лус. История получила большой резонанс, но все равно развода не последовало, а третий ребенок только скрепил союз.

Средний из троих сыновей Виктории Ромео страдает эпилепсией, поэтому практически никогда не позирует фотографам, чтобы вспышки не спровоцировали приступ.

В 2001 году Виктория Бекхэм очень хотела сыграть Лару Крофт в фильме "Лара Крофт: расхитительница гробниц" и даже участвовала в пробах, но роль получила Анджелина Джоли.

Свою музыкальную карьеру Бекхэм окончательно завершила в августе 2004 года, поэтому когда стало известно о туре Spice Girls, Виктория не захотела присоединиться к коллегам.

Она давно стала иконой стиля, пережив настоящую эволюцию во внешнем виде: начиная от причесок и одежды, заканчивая отказом от пластики.