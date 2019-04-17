Виктории Бекхэм - 45: интересные факты из жизни дизайнера

Виктория Бекхэм – одна из самых стильных звезд современности.
Экс-участница популярной группы "Spice Girls", мать четверых детей и дизайнер – главные достижения Виктории за 45 лет жизни. А еще и 19 лет брака с известным футболистом! Все это говорит о трудолюбии британской звезды, ведь воспитание детей и построение отношений – тот еще труд.
В ее жизни были взлеты и падения, и в день ее рождения мы вспоминаем самые интересные моменты, которые знают далеко не все.
- Виктория ненавидит свою улыбку, поэтому вы ее не увидите на фото с улыбающейся. Хотя, по словам родных, дома в кругу семьи она много смеется и в целом обладает прекрасным чувством юмора.
- В 20 лет медики сказали ей, что она не сможет никогда стать мамой. Но уже в 1999 году она узнала, что беременна.
- Именинница не раз признавалась, что просто зависима от шоппинга. Но при этом она не следует трендам, а сама создает их.
- Прежде чем познакомиться с Дэвидом, бойфрендом Виктории был актер Кори Хэйм, а с Марком Вудом она даже была обручена.
- До сих, вот уже больше 20 лет, чета Бекхэмов хранит клочок бумаги, на котором Дэвид записал телефон своей будущей супруги Виктории, когда они впервые встретились на футбольном матче в 1997 году.
- За грандиозную свадьбу Виктории и Дэвида — за право на эксклюзивную съемку — журнал "OK!" заплатил 2 миллиона долларов. Торжество прошло в 1999 году в готическом замке Ирландии. На приеме было 300 гостей, а молодожены принимали всех, сидя на тронах пурпурного цвета.
- Младшего сына пары Круза в прессе называют "спасителем брака" пары. А все потому, что до его рождения о романе с Дэвидом открытом заговорила их бывший пресс-секретарь Ребекка Лус. История получила большой резонанс, но все равно развода не последовало, а третий ребенок только скрепил союз.
- Средний из троих сыновей Виктории Ромео страдает эпилепсией, поэтому практически никогда не позирует фотографам, чтобы вспышки не спровоцировали приступ.
- В 2001 году Виктория Бекхэм очень хотела сыграть Лару Крофт в фильме "Лара Крофт: расхитительница гробниц" и даже участвовала в пробах, но роль получила Анджелина Джоли.
- Свою музыкальную карьеру Бекхэм окончательно завершила в августе 2004 года, поэтому когда стало известно о туре Spice Girls, Виктория не захотела присоединиться к коллегам.
Она давно стала иконой стиля, пережив настоящую эволюцию во внешнем виде: начиная от причесок и одежды, заканчивая отказом от пластики.