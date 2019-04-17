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Виктории Бекхэм - 45: интересные факты из жизни дизайнера
Виктории Бекхэм - 45: интересные факты из жизни дизайнера

Виктории Бекхэм - 45: интересные факты из жизни дизайнера

Виктории Бекхэм - 45: интересные факты из жизни дизайнера
11:05 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Сегодня, 17 апреля, исполняется 45 лет знаменитой британской певице и дизайнеру Виктории Бекхэм.

Виктория Бекхэм – одна из самых стильных звезд современности.

Экс-участница популярной группы "Spice Girls", мать четверых детей и дизайнер – главные достижения Виктории за 45 лет жизни. А еще и 19 лет брака с известным футболистом! Все это говорит о трудолюбии британской звезды, ведь воспитание детей и построение отношений – тот еще труд.

В ее жизни были взлеты и падения, и в день ее рождения мы вспоминаем самые интересные моменты, которые знают далеко не все.

  • Виктория ненавидит свою улыбку, поэтому вы ее не увидите на фото с улыбающейся. Хотя, по словам родных, дома в кругу семьи она много смеется и в целом обладает прекрасным чувством юмора. 
 
 
 
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Back on the road in florals. The perfect spring trench coat and split front trousers from #VBSS19. X VB

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)

  • В 20 лет медики сказали ей, что она не сможет никогда стать мамой. Но уже в 1999 году она узнала, что беременна.
  • Именинница не раз признавалась, что просто зависима от шоппинга. Но при этом она не следует трендам, а сама создает их.
  • Прежде чем познакомиться с Дэвидом, бойфрендом Виктории был актер Кори Хэйм, а с Марком Вудом она даже была обручена.
  • До сих, вот уже больше 20 лет, чета Бекхэмов хранит клочок бумаги, на котором Дэвид записал телефон своей будущей супруги Виктории, когда они впервые встретились на футбольном матче в 1997 году. 
 
 
 
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Wearing my favourite suit from my next Pre collection! #VBPreAW19 So proud of @davidbeckham and @daniel.kearns at the @kentandcurwen #LFWM #AW19 presentation this morning x @brooklynbeckham kisses VB

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)

  • За грандиозную свадьбу Виктории и Дэвида — за право на эксклюзивную съемку — журнал "OK!" заплатил 2 миллиона долларов. Торжество прошло в 1999 году в готическом замке Ирландии. На приеме было 300 гостей, а молодожены принимали всех, сидя на тронах пурпурного цвета.
  • Младшего сына пары Круза в прессе называют "спасителем брака" пары. А все потому, что до его рождения о романе с Дэвидом открытом заговорила их бывший пресс-секретарь Ребекка Лус. История получила большой резонанс, но все равно развода не последовало, а третий ребенок только скрепил союз.
  • Средний из троих сыновей Виктории Ромео страдает эпилепсией, поэтому практически никогда не позирует фотографам, чтобы вспышки не спровоцировали приступ.
  • В 2001 году Виктория Бекхэм очень хотела сыграть Лару Крофт в фильме "Лара Крофт: расхитительница гробниц" и даже участвовала в пробах, но роль получила Анджелина Джоли.
  • Свою музыкальную карьеру Бекхэм окончательно завершила в августе 2004 года, поэтому когда стало известно о туре Spice Girls, Виктория не захотела присоединиться к коллегам.

Она давно стала иконой стиля, пережив настоящую эволюцию во внешнем виде: начиная от причесок и одежды, заканчивая отказом от пластики.

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Праздник, Spice Girls, Знаменитости, День рождения, Дизайнеры, Британская певица, Виктории Бекхэм.
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