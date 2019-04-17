Популярная телеведущая удивила фанатов эффектным нарядом

Новости шоу бизнеса: Именно со своего спектакля украинская актриса и поделилась ярким фото в сценическом наряде.

Лилия Ребрик любит делиться с фанатами яркими моментами своей жизни. Украинская телеведущая и актриса успевает не только вести утреннее шоу на телеканале "Украина", но также гастролировать по всей Украине со спектаклями. Один из которых прошел недавно в Сумах.

Так, Лилия Ребрик позирует в воздушном платье желтого цвета. И следует отметить, что декорировано оно весьма необычно – много воланов, шлеек, различных вставок. Не удивительно, что у некоторых фанатов это платье вызвало ассоциации с каким-то экзотическим цветом.

Волосы телеведущей собраны в на затылке. А на шее видим чокер из атласной ленточки в тон наряду. В общем, смотрится Лилия весьма эффектно.

"Суми! Дякую! Ви прекрасні! Настільки відкритий глядач, що грати для Вас - суцільне задоволення! Браво! Цей гастрольний тур добігає кінця... Чотири дні-чотири міста. Скучила за родиною неймовірно... Їдемо на Київ. Вже завтра зранку прокидаємось разом о 6.30 на каналі Україна", - подписала свой новый снимок Ребрик.