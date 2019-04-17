Редкий кадр: Наталья Холоденко показала сына

Новости шоу бизнеса: На странице психолога в Instagram появилось фото ее 6-летнего сына Лариона, который как раз собирался обедать.

Украинский психолог Наталья Холоденко опубликовала фото старшего ребенка, сына Лариона.

Наталья Холоденко недавно начала рассказывать, как приучить семью к правильному питанию.

"Дети едят то, что мы едим. Поэтому многие полезные привычки я формировала ради своих детей", – написала Холоденко под снимком.

"Всегда с удовольствием смотрю вас, и многие уже в своей жизни изменила к лучшему благодаря вам!", "Полностью согласна, только на своем примере можно научить ребенка правильно питаться, с самого начала сформировать вкус к пище. Красивый мальчик и видно, что маму слушает", "Кушает, что мама дала – и молодец! Я считаю, важнее внутренний мир ребенка, его настроение, доверие и уважение к родителям. Садиться кушать и не думать, что это вкусно, это нет, буду или не буду… Это все не к добру приводит" – комментируют фаны.