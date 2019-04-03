Наталья Холоденко показала эффективное упражнение для упругости ягодиц

Новости шоу бизнеса: Вчера, 2 апреля, удивила поклонников в Instagram своей растяжкой, когда практически полностью села на поперечный шпагат.

Украинская телеведущая и психолог Наталья Холоденко опубликовала обучающее видео в Instagram.

6 марта украинская телеведущая Наталья Холоденко во второй раз стала мамой. Девять месяцев ей филигранно удавалось скрывать свою беременность, а известно об этом стало лишь перед самими родами. Знаменитость назвала новорожденную дочь Вивьен. Сразу после выписки из роддома Наталья продемонстрировала прекрасную форму.

Сегодня, 3 апреля, Наталья опубликовала новое видео на своей странице. На нем она показала эффективное упражнение для ягодиц, которое под силу любому даже женщине, которая беременна или только недавно стала мамой. Отметим, что Наталья является автором и создателем курса Тело: От предательства к любви!, в рамках которого она учитывая психологическую составляющую, учит женщин принятию своего тела.

"Фрагмент видео из курса "Тело: От предательства к любви!". Записывала упражнения на 4-м месяце беременности. Так что простите за животик. Купите фитнес-резинку и делайте каждый лень хоть что-то, на что себя уговорите!" — подписала видео Наталья.

Подписчики телеведущей отметили, что упражнения с резинкой действительно очень эффективно сказываются на форме тела, если не забывать делать упражнения регулярно.