СМИ: Меган Маркл вынудила личного пилота уволиться

Новости шоу бизнеса: Их личным пилотом вертолета, по слухам, не выдержал капризов беременной герцогини и ушел со службы.

Все неспокойно в королевской семье. И прежде западные СМИ писали о том, что сотрудники Кенсингтонского дворца покидали свои посты после свадьбы принца Гарри и Меган Маркл.

Издание Radar Online получило информацию о том, что королевская семья была вынуждена искать нового пилота, после того как предыдущий сотрудник покинул свой пост. Как утверждают источники, он был возмущен тем, что герцоги постоянно отдавали поручения привозить для Меган странные закуски и использовали его как "службу доставки еды, работавшую 24 часа в сутки".

"Это наглядно демонстрирует, что профессиональные сотрудники не могут работать с Меган Маркл. У нее постоянно появляются требования, многие из которых возмутительны. К пилоту относились как к простому курьеру, а не профессионалу своего дела", — сообщил инсайдер.

Пилот Меган и Гарри не первый, кто оставляет службу. В прошлом ноябре личная помощница герцогини уволилась после полугода работы, а вслед за ней ушла личная секретарша герцогов Сассекских. По слухам, еще одна помощница Маркл также собирается оставить работу после того, как первенец пары появится на свет. Издание сообщило, что такие перестановки и текучка кадров заставляют дворец опасаться за безопасность герцогов и больше времени тратить на то, чтобы найти надежных сотрудников.