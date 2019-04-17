Скачать
Среда, 17.04.2019
Очередное повышение цен на газ: Гройсман пригрозил Коболеву отставкой
Очередное повышение цен на газ: Гройсман пригрозил Коболеву отставкой
Полторак рассказал, о закупках нового вооружения для армии
Полторак рассказал, о закупках нового вооружения для армии
Украинский баскетболист Кравцов о жизни в Испании, сборной Украины и уровне Суперлиги
Украинский баскетболист Кравцов о жизни в Испании, сборной Украины и уровне Суперлиги
Виктории Бекхэм - 45: интересные факты из жизни дизайнера
Виктории Бекхэм - 45: интересные факты из жизни дизайнера

СМИ: Меган Маркл вынудила личного пилота уволиться

СМИ: Меган Маркл вынудила личного пилота уволиться
13:09 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: Их личным пилотом вертолета, по слухам, не выдержал капризов беременной герцогини и ушел со службы.

Все неспокойно в королевской семье. И прежде западные СМИ писали о том, что сотрудники Кенсингтонского дворца покидали свои посты после свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. 

Издание Radar Online получило информацию о том, что королевская семья была вынуждена искать нового пилота, после того как предыдущий сотрудник покинул свой пост. Как утверждают источники, он был возмущен тем, что герцоги постоянно отдавали поручения привозить для Меган странные закуски и использовали его как "службу доставки еды, работавшую 24 часа в сутки".

"Это наглядно демонстрирует, что профессиональные сотрудники не могут работать с Меган Маркл. У нее постоянно появляются требования, многие из которых возмутительны. К пилоту относились как к простому курьеру, а не профессионалу своего дела", — сообщил инсайдер.

Роды Меган Маркл: инсайдер открыл интригу рождения первенца герцогини

Пилот Меган и Гарри не первый, кто оставляет службу. В прошлом ноябре личная помощница герцогини уволилась после полугода работы, а вслед за ней ушла личная секретарша герцогов Сассекских. По слухам, еще одна помощница Маркл также собирается оставить работу после того, как первенец пары появится на свет. Издание сообщило, что такие перестановки и текучка кадров заставляют дворец опасаться за безопасность герцогов и больше времени тратить на то, чтобы найти надежных сотрудников.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Беременность, Королевская семья, Меган Маркл.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В ряде областей Украины ожидаются заморозки
02 Приметы и обряды на 17 апреля – День Осипа, Ольховые смотрины
03 Симптомы рака: ученые определили несколько явных признаков онкологии
04 Гороскоп на сегодня, 17 апреля 2019: все знаки Зодиака
05 Рецепт дня: овощной салат с рисом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Дождь, ветер и холод: синоптики дали неутешительный прогноз погоды
Дождь и ветер: синоптики дали холодный прогноз
Морской порт &quot;Южный&quot; переименовали в &quot;Пивденный&quot;
Морской порт "Южный" переименовали в "Пивденный"
Дебаты: Порошенко придет 19 апреля на Олимпийский
Дебаты: Порошенко придет 19 апреля на Олимпийский
Актеры из &quot;Игры престолов&quot; рассказали о реквизитах, которые взяли себе домой со съемок
Актеры из "Игры престолов" рассказали о реквизитах, которые взяли себе домой со съемок
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь