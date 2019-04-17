Лобода удивила сеть необычным нарядом

Новости шоу бизнеса: Соответствующие фото певица опубликовала в своем Instagram.

Лобода снялась в черной одежде и широкополой шляпе с пером в тон наряду.

Украинская певица Светлана Лобода поделилась в сети новыми снимками, которые пришлись по вкусу не всем ее поклонникам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 16 Апр 2019 в 9:53 PDT

Лобода снялась в черной одежде и широкополой шляпе с пером в тон наряду. Снимки певица оставила без подписи, лишь сопроводила эмодзи "разбитое сердце".

Подписчики певицы назвали наряд "траурным", а саму Лободу - "черной вдовой".

"Черная вдова", "Как Дона Роза с известного фильма. Какой-то траурный прикид", "Тилль видать, бросил", "Миледи из 3х мушкетеров", "Ужасные очки, как у кота Базилио", "Мадам Брошкина", "Миледи из Мушкетеров", "Такое ощущение, что она под Мадонну косит", - написали в комментариях.