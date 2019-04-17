Лобода удивила сеть необычным нарядом

Лобода снялась в черной одежде и широкополой шляпе с пером в тон наряду.
Украинская певица Светлана Лобода поделилась в сети новыми снимками, которые пришлись по вкусу не всем ее поклонникам.
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Лобода снялась в черной одежде и широкополой шляпе с пером в тон наряду. Снимки певица оставила без подписи, лишь сопроводила эмодзи "разбитое сердце".
Подписчики певицы назвали наряд "траурным", а саму Лободу - "черной вдовой".
"Черная вдова", "Как Дона Роза с известного фильма. Какой-то траурный прикид", "Тилль видать, бросил", "Миледи из 3х мушкетеров", "Ужасные очки, как у кота Базилио", "Мадам Брошкина", "Миледи из Мушкетеров", "Такое ощущение, что она под Мадонну косит", - написали в комментариях.