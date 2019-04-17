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Муж Сальмы Хайек даст 100 миллионов евро на восстановление собора Парижской Богоматери

Муж Сальмы Хайек даст 100 миллионов евро на восстановление собора Парижской Богоматери
14:31 Сегодня Телеграф popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса: Семья французских бизнесменов Пино пожертвует 100 миллионов евро на реконструкцию Собора Парижской Богоматери.

Миллионы людей по всему миру, включая знаменитостей, были поражены пожаром в соборе Парижской Богоматери. Многие голливудские звёзды отреагировали на этот шокирующий инцидент и заявили, что будут молиться за сохранность бесценного памятника архитектуры. К счастью, нашлись и те, кто молитвам и словам предпочёл материальную помощь. Среди таких меценатов оказался супруг Сальмы Хайек Франсуа-Анри Пино.

В заявлении, полученном французским изданием Le Figaro, Пино сказал следующее: "Мы с отцом решили выделить 100 млн евро для реконструкции Нотр-Дама". Франсуа-Анри Пино был первый, кто объявил о столь щедром пожертвовании. К счастью, у него есть для этого все возможности: муж Сальмы Хайек владеет целым рядом таких модных брендов, как Gucci, Alexander McQueen, Stella McCartney, Saint Laurent и Balenciaga. По данным Billionaires Index, состояние отца Пино оценивается в 37 млрд долларов. 

 
 
 
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Brave #mother and child #survivor #notredame

Публикация от Micaela van Rijckevorsel (@kamperfoeli)  

Как выглядит Нотр-Дам изнутри после пожара (Видео)

Сама актриса в социальных сетях также выразила шок от пожара в Соборе: "Как и многие другие, я испытываю невыразимую грусть, глядя на то, как красота Нотр-Дама обращается в пепел и дым. Я люблю тебя, Париж".

Стоит отменить, что последние новости о соборе Парижской Богоматери вселяют уверенность, что он вовсе не утерян для мира. Пожарные профессионально выполняли свою работу, благодаря чему каменная конструкция собора сохранилась, огонь не затронул интерьер, не сгорели даже стулья, и реконструкцию здания смогут начать уже в ближайшее время.

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Пожар, Собор Парижской Богоматери, Сальма Хайек, Муж Сальмы Хайек.
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