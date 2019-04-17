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Маша Ефросинина поделилась секретами борьбы со стрессом

Маша Ефросинина поделилась секретами борьбы со стрессом
16:13 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Новое фото, под которым Маша Ефросинина написала свои секретные признания по борьбе со стрессом, телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram.

Украинская бизнесвумен и телеведущая Маша Ефросинина в силу своей профессии ведет насыщенную жизнь и соответственно имеет мало времени для того, чтобы отдохнуть. Знаменитость призналась, что ее часто спрашивают, как она борется со стрессом, поэтому она решила рассказать свой метод борьбы.

Она написала, что за последние два года вопрос "Маша, как вы восстанавливаетесь и боретесь со стрессом?" прозвучал в ее адрес тысячи раз, поэтому она решила всем одновременно ответить в социальной сети. 

 
 
 
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«Маша, как вы восстанавливаетесь и боретесь со стрессом?» - этот вопрос прозвучал в моей жизни за последние два года тысячи раз! Мой ответ всегда один: «Когда я дома!» Дома я, как каждая из вас, хозяйка своего времени: могу валяться с книгой, могу танцевать с Саней, могу работать, делать гимнастику, чаёвничать с Наной до ночи, прибираться, стряпать, пить с Тимуром вино, принимать гостей! Обожаю посвящать себе утро (после того, как всех накормила, провела в садик, в школу и на работу:)- в тишине с кофе, читая новости; а потом медитировать, предварительно нанеся на лицо маску... А ещё , с тех пор, как я научилась нравиться себе, я осознала, что собственная неотразимость не в идеальном макияже и уложенных на выход волосах. Она в ощущении кайфа от себя именно тогда, когда ты в самых простых и естественных своих проявлениях ... Сегодня я объявляю о запуске своего бренда @Mashsh.wear - одежды и аксессуаров для дома и активного досуга . Девочки, это год нашей работы с моей командой, которая разделяет мои ценности, образ жизни и любовь к вам, женщинам! Мы трудились, создавая для вас одежду, которая поможет стать увереннее и свободнее во всех ваших женских слабостях! Уже несколько часов, как стартовали продажи на @kasta.ua . Переходите по ссылке в моём профиле и начинайте менять свою жизнь на easy living #mashshforu #жінкамидляжінок

Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Мой ответ всегда один – когда я дома! Дома я, как каждый из вас, хозяйка своего времени: могу валяться с книжкой, могу танцевать с Сашей, могу работать, делать гимнастику, чаевничать с Наной до ночи, убираться, готовить, пить с Тимуром вино, принимать гостей, – написала Маша Ефросинина. 

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После чего добавила, что обожает посвящать себе утро. Уже после того, как всех членов семьи накормила, Сашу отправила в сад, Нану в школу, а мужа Тимура на работу, она любит медитировать и читать новости в тишине за чашечкой кофе. Также ведущая призналась, что с тех пор, как она научилась так проводить время, она полюбила себя такой, как есть, без идеального макияжа и уложенных волос.

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Стресс, Знаменитости, Маша Ефросинина, Как побороть стресс, Борьба со стрессом, Секреты борьбы со стрессом.
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