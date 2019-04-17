Рейтинг 100 самых влиятельных людей мира за 2019 год

Новости шоу бизнеса: Журнал Time опубликовал рейтинг 100 самых влиятельных людей мира.

Ежегодный рейтинг состоит из нескольких категорий: "новаторы", "артисты", "лидеры", "иконы" и "титаны". В каждой категории представлены люди из всех сфер деятельности.

Среди "новаторов" выделилась актриса Сандра О. Также в этой категории писатель Марлон Джеймс, модель Крисси Тейген, стример Тайлер Блевинс, теннисистка Осака Наоми и другие.

Не первом месте в категории "лидеры" - спикер Палаты представителей Конгресса США, демократ Нэнси Пелоси.

Кроме нее в этой категории видно имена президента США Дональда Трампа, временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо, спецпрокурора США Роберта Мюллера, создателя компании ByteDance Чжана Имина. Среди женщин в этом списке представлены Грета Тунберг - экоактивистка из Швеции и Александрия Окасио-Кортес - самая молодая конгрессвумен США.

Среди "икон" победила американская певица Тейлор Свифт. Вдобавок в этой категории встречаются имена Мишель Обамы, Пьера Пачоли и Леди Гаги.

Среди "артистов" первое место принадлежит актеру Дуэйну Джонсону. Также эта категория представлена такими именами, как Khalid, Эмилия Кларк, BTS, Бри Ларсон, Гленн Клоуз, Ариана Гранде.

Категорию "Титаны" возглавил египетский футболист, вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах . Он обошел Гейл Кинг, Марка Цукерберга, Алекс Морган, Леброна Джеймса и других влиятельных людей.

Журнал Time составляет рейтинг самых влиятельных людей мира ежегодно, начиная с 1999 года. Полный перечень можно посмотреть на сайте издания.