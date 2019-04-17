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Рейтинг 100 самых влиятельных людей мира за 2019 год

Рейтинг 100 самых влиятельных людей мира за 2019 год
16:54 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса: Журнал Time опубликовал рейтинг 100 самых влиятельных людей мира.

Ежегодный рейтинг состоит из нескольких категорий: "новаторы", "артисты", "лидеры", "иконы" и "титаны". В каждой категории представлены люди из всех сфер деятельности.

Среди "новаторов" выделилась актриса Сандра О. Также в этой категории писатель Марлон Джеймс, модель Крисси Тейген, стример Тайлер Блевинс, теннисистка Осака Наоми и другие.

Не первом месте в  категории "лидеры" -  спикер Палаты представителей Конгресса США, демократ Нэнси Пелоси.

Кроме нее в этой категории видно имена президента США Дональда Трампа, временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо, спецпрокурора США Роберта Мюллера, создателя компании ByteDance Чжана Имина. Среди женщин в этом списке представлены Грета Тунберг - экоактивистка из Швеции и Александрия Окасио-Кортес - самая молодая конгрессвумен США.

Среди "икон" победила американская певица Тейлор Свифт. Вдобавок в этой категории встречаются имена Мишель Обамы, Пьера Пачоли и Леди Гаги.

Среди "артистов" первое место принадлежит актеру Дуэйну Джонсону. Также эта категория представлена такими именами, как Khalid, Эмилия Кларк, BTS, Бри Ларсон, Гленн Клоуз, Ариана Гранде.

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Категорию "Титаны" возглавил египетский футболист, вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах . Он обошел Гейл Кинг, Марка Цукерберга, Алекс Морган, Леброна Джеймса и других влиятельных людей.

Журнал Time составляет рейтинг самых влиятельных людей мира ежегодно, начиная с 1999 года. Полный перечень можно посмотреть на сайте издания.

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Рейтинг, ТОП-100, TIME, 100 самых влиятельных людей мира.
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