Откровенно: Оля Цибульская впервые рассказала о своем настоящем имени (Видео)

Новости шоу бизнеса: Певица сняла откровенный гастрольный видеоролик, в котором призналась, что поклонники могли знать ее под совершенно другим именем.

Оля Цибульская всегда остается максимально откровенной со своей аудиторией – на сцене, на экране и в жизни. Однако даже самые преданные поклонники певицы не знали о тайне, которую Цибульская раскрыла в своих гастрольных дневниках.

"До сих пор не верю, когда вижу свое имя в номинациях на музыкальных премии. Я долго боялась быть собой. Я даже себе псевдоним когда-то придумала – Рита Гарден. А теперь я – Оля Цибульская. И дома, и на сцене. И это круто!", – откровенно призналась певица.

Имя пользователя певица придумала еще в начале карьеры, ведь собственное имя казалось неблагозвучным для сцены. Ранее Цибульская никогда публично не говорила о неуверенности в себе.

Однако многочисленные поклонники, которых сама Оля называет своим "зеркалом", вдохновили артистку на неожиданные признания.