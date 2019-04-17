Голливудский актер больше никогда не женится

Новости шоу бизнеса: Недавно стало известно, что Анджелина Джоли и Брэд Питт больше не муж и жена.

Хотя бракоразводный процесс еще не завершен, теперь бывшие супруги действительно могут двигаться дальше. Таблоиды и поклонники уже с нетерпением хотят узнать, кто станет следующими избранниками звезд, но будущей возлюбленной Питта, судя по всему, не стоит ждать предложения руки и сердца от актера.

По данным издания Hollywood Life, после столь сложного и затянутого бракоразводного процесса Брэд Питт сомневается, что вновь когда-нибудь узаконит отношения. "Развод заставил его пересмотреть свое отношение к женитьбе. Сейчас он не уверен, что когда-нибудь снова захочет связать себя узами брака. Теперь он дважды подумает, прежде чем позволить другой женщине взять свою фамилию. Он был убит горем, когда его брак закончился, и ему было грустно, что Анджелина избавилась от его фамилии в своем имени, хотя понимает, что так будет правильнее всего", - сообщил анонимный источник.

Анджелина и Брэд все ближе к тому, чтобы поставить точку в своих долгих и непростых отношениях. По словам инсайдеров, они стали лучше взаимодействовать друг с другом после того, как суд изменил их семейный статус: "Их беседы сосредоточены лишь на детях. Они не обсуждают работу, отношения или что-то личное - только семейные вопросы. Они, наконец, достигли того уровня взаимопонимания, когда могут общаться без споров".