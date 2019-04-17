"Психоделика": Семейное видео с Аллой Пугачевой покорило фанатов

Новости шоу бизнеса: Телеведущий и шоумен Максим Галкин поделился в сети милым семейным видео.

Муж Примадонны на своей странице в Instagram опубликовал видео, как певица занимается музыкой с детьми.

"Семейные психоделические вариации на музыку Эдварда Грига. Нервным музыкальным натурам не смотреть!", - написал Галкин в подписи к видео.

"Супер", "Пусть не в ноты, и шумно, но зато так весело и дружно", "Сколько энергии!", "Круто!", "Замечательно!", - пишут фаны в комментариях под роликом.

Напомним, совсем недавно певица отпраздновала свое 70-летие.

За всю свою карьеру она смогла пройти "огонь и воду" во времена перестройки и зажечь своих поклонников уже в новом тысячелетии. Билеты на ее концерты до сих пор разбирают, как свежую выпечку. Несколько поколений выросли на ее песнях и непревзойденной игре. И даже свой юбилей она встречает на сцене, представ абсолютной звездой.