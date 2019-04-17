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"Психоделика": Семейное видео с Аллой Пугачевой покорило фанатов

"Психоделика": Семейное видео с Аллой Пугачевой покорило фанатов
20:25 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Телеведущий и шоумен Максим Галкин поделился в сети милым семейным видео.

Муж Примадонны на своей странице в Instagram опубликовал видео, как певица занимается музыкой с детьми.

"Семейные психоделические вариации на музыку Эдварда Грига. Нервным музыкальным натурам не смотреть!", - написал Галкин в подписи к видео.

"Супер", "Пусть не в ноты, и шумно, но зато так весело и дружно", "Сколько энергии!", "Круто!", "Замечательно!", - пишут фаны в комментариях под роликом.

Алла Пугачева поразила фанатов нелепым образом

Напомним, совсем недавно певица отпраздновала свое 70-летие.

За всю свою карьеру она смогла пройти "огонь и воду" во времена перестройки и зажечь своих поклонников уже в новом тысячелетии. Билеты на ее концерты до сих пор разбирают, как свежую выпечку. Несколько поколений выросли на ее песнях и непревзойденной игре. И даже свой юбилей она встречает на сцене, представ абсолютной звездой.

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Алла Пугачева, Максим Галкин, Семейное видео.
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