Алла Пугачева поразила фанатов нелепым образом

В молодежном наряде певица пришла на показ мод, в котором участвовала ее дочка.
69 летняя российская певица Алла Пугачева поделилась с поклонниками свежими снимками. В молодежном наряде певица пришла на показ мод, в котором участвовала ее дочка.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
#Repost @barskayav Когда ребёнок абсолютно счастлив спасибо Алла Борисовна @alla_orfey за эмоции и теплоту! @yudashkin_kids @gyudashkina с днём рождения!!! #agniabarskaya #аллапугачева #yudashkinkids #luxurybrand #fashion #fashionshow #star #mood #top #topmodel #modellife #happy #yudashkin_kids_1year #allapugacheva
Примадонна выбрала "лук" в стиле "тотал-блэк": на ней были черные кожаные брюки, черная "косуха" и кепка со стразами. Не всем подписчикам понравился этот наряд артистки.
"Пугачева похожа на клоуна в этой кепке", "Старая карга! Какая стала кошелка! И голос как у Бабы Яги!", - пишут хейтеры Пугачевой.
Как сообщалось ранее, Легендарная эстрадная певица Алла Пугачева опубликовала видео без косметики, которое вызвало фурор в Сети.