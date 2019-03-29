Алла Пугачева поразила фанатов нелепым образом

Новости шоу бизнеса: Примадонна выбрала "лук" в стиле "тотал-блэк", что вызвало много критики в ее стороны.

В молодежном наряде певица пришла на показ мод, в котором участвовала ее дочка.

69 летняя российская певица Алла Пугачева поделилась с поклонниками свежими снимками. В молодежном наряде певица пришла на показ мод, в котором участвовала ее дочка.

Примадонна выбрала "лук" в стиле "тотал-блэк": на ней были черные кожаные брюки, черная "косуха" и кепка со стразами. Не всем подписчикам понравился этот наряд артистки.

"Пугачева похожа на клоуна в этой кепке", "Старая карга! Какая стала кошелка! И голос как у Бабы Яги!", - пишут хейтеры Пугачевой.

Как сообщалось ранее, Легендарная эстрадная певица Алла Пугачева опубликовала видео без косметики, которое вызвало фурор в Сети.