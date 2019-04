Луи Томлинсон впервые нарушил молчание и обратился к фанатам

Новости шоу бизнеса: Вчера Луи Томлинсон, наконец, нарушил молчание после смерти сестры и обратился к поклонникам.

Больше месяца прошло с тех пор, как младшая сестра Луи Томлинсона Фелисити умерла от сердечного приступа. В то время как другие его сестры почтили её память в социальных сетях, певец предпочел скорбеть в одиночестве и тишине.

Бывший солист One Direction опубликовал небольшое сообщение для всех своих фанатов, которые ждали его возвращения в социальные сети: "Просто хотел поблагодарить всех вас за все те теплые слова, которые я получил за последние несколько недель. Сегодня я вернулся в студию, чтобы записать то, что сочинил несколько месяцев назад. Посылаю вам всем свою любовь".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Thank you so much for the support ! @spotify Публикация от Louis Tomlinson (@louist91) 8 Мар 2019 в 12:37 PST

Только недавно музыкант выпустил песню Two of Us, которую посвятил своей умершей матери, и откровенно рассказал о ней и своей потере в интервью. По данным портала Mail Online, всего через пять дней после этого семью Луи и его поклонников потрясла новость о смерти младшей сестры певца.