Скачать
Четверг, 18.04.2019
В Украине ухудшилась ситуация со свободой слова
В Украине ухудшилась ситуация со свободой слова
Евросоюз призвал РФ немедленно освободить украинских моряков
Евросоюз призвал РФ немедленно освободить украинских моряков
Официально. Бой Миллер - Джошуа сорван
Официально. Бой Миллер - Джошуа сорван
Приметы и обряды на 18 апреля – День Федора Ветреница, Федулов день
Приметы и обряды на 18 апреля – День Федора Ветреница, Федулов день

Александр Педан спародировал фото Насти Каменских

Александр Педан спародировал фото Насти Каменских
10:58 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Педан решил продемонстрировать собственную "попу, как у Ким".

елеведущий Александр Педан сделал пародию на популярную фотографию Насти Каменских.

Украинский телеведущий Александр Педан регулярно радует своих подписчиков в Instagram пародиями на звезд нашего шоу-бизнеса в рамках его авторского челленджа #повторяюфото. Так, недавно он перевоплотился в Лесю Никитюк, чем рассмешил пользователей и саму "богиню ламината". Новой "жертвой" шоумена стала Настя Каменских.

"Как вы считаете, похож?" — подписал кадр ведущий.

К слову, хештег Насти Каменских #попакакуким стал одним из лидеров в Instagram. Сама певица активно его поддерживает и регулярно публикует фотографии своей пятой точки. И каждый раз ей удается удивить своих фанатов. 

Настя Каменских променяла Потапа на мировую звезду

В Сети бурно отреагировали на шутку Педана и принялись обсуждать снимок.

"Попа, как у Ким….", "Очень похожи", "Интересно, что вы туда положили?", "Надо будет, тоже так попу накачать", "Педан, ты супер", "Аахах! Один в один! Да простит нас Настя!", "Похож на Юрия Горбунова, который играет Настю Каменских", "Чувак, ты очень красивая", "Это шедевр", — пишут в комментариях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Настя Каменских, Пародия, Александр Педан, Попа как у Ким.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига чемпионов: определились полуфинальные пары турнира
02 Голливудский актер больше никогда не женится
03 У Зеленского хотят поставить рекорд возле избирательных участков
04 На смену дождям в Украину придут заморозки: какие регионы в зоне опасности
05 Нацсовет телерадио сообщил о нарушении закона телеканалом "1+1"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Киеве состоится ежегодная выставка тюльпанов
В Киеве состоится ежегодная выставка тюльпанов
На смену дождям в Украину придут заморозки: какие регионы в зоне опасности
Погода: на смену дождям в Украину придут заморозки
Нам это выгодно: Зеленский допускает роспуск Рады в случае победы на выборах
Зеленский допускает роспуск Рады в случае победы на выборах
Скончалась 16-летняя звезда &quot;Облачного атласа&quot;
Скончалась 16-летняя звезда "Облачного атласа"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь