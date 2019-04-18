Александр Педан спародировал фото Насти Каменских

Новости шоу бизнеса: Педан решил продемонстрировать собственную "попу, как у Ким".

елеведущий Александр Педан сделал пародию на популярную фотографию Насти Каменских.

Украинский телеведущий Александр Педан регулярно радует своих подписчиков в Instagram пародиями на звезд нашего шоу-бизнеса в рамках его авторского челленджа #повторяюфото. Так, недавно он перевоплотился в Лесю Никитюк, чем рассмешил пользователей и саму "богиню ламината". Новой "жертвой" шоумена стала Настя Каменских.

"Как вы считаете, похож?" — подписал кадр ведущий.

К слову, хештег Насти Каменских #попакакуким стал одним из лидеров в Instagram. Сама певица активно его поддерживает и регулярно публикует фотографии своей пятой точки. И каждый раз ей удается удивить своих фанатов.

В Сети бурно отреагировали на шутку Педана и принялись обсуждать снимок.

"Попа, как у Ким….", "Очень похожи", "Интересно, что вы туда положили?", "Надо будет, тоже так попу накачать", "Педан, ты супер", "Аахах! Один в один! Да простит нас Настя!", "Похож на Юрия Горбунова, который играет Настю Каменских", "Чувак, ты очень красивая", "Это шедевр", — пишут в комментариях.