Том Круз не общается с дочерью и не видел ее уже 6 лет

Новости шоу бизнеса: Актер долгие годы не видел Сури, и причиной тому является церковь саентологов.

56-летний Том Круз готов ломать конечности ради убедительной сцены в фильме "Миссия невыполнима", жертвовать миллионы долларов на благотворительность и уделять внимание своим фанатам. А вот встречи с родной дочерью от брака с Кэти Холмс, кажется, остаются за гранью его возможностей.

По данным издания, Том Круз не виделся с дочерью с 2013 года – после того, как они с Кэти Холмс официально развелись. "У саентологов есть специальные термины – такие, как "подавляющая личность". Саентологов учат обходить стороной и таких людей, и тех, кто с ними непосредственно связан. Чтобы пообщаться с Сури, Крузу необходимо вступить в контакт с Холмс. А если она была объявлена подавляющей личностью, то её дочь – потенциальный источник проблем. Весьма вероятно, Том не хочет иметь с этим дела", — рассказал эксперт в области саентологии Рик Росс.

К счастью, у 12-летней Сури есть любящая мама, о которой с восторгом отзываются инсайдеры: "Она очень хорошо воспитала дочь, а теперь делает всё, чтобы обеспечить ей стабильность и хорошую обстановку. Сури для Кэти – приоритет номер один. Несмотря на то, что отец почти не участвовал в её воспитании, девочка выросла хорошо приспособленной к жизни и счастливой".

18 апреля Сури исполнится 13 лет. И хотя Круза наверняка не будет рядом в день ее рождения, она получит от него подарок, потому что "так происходит каждый год, и этот не будет исключением", по словам источника.