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Вот и нет бороды: Джейсон Момоа распрощался с растительностью (Видео)

Вот и нет бороды: Джейсон Момоа распрощался с растительностью (Видео)
18:13 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Звезда перед камерой сбрил свою бороду, символически расставшись с сагой.

Джейсон Момоа получил немалую популярность благодаря фильму "Аквамен", который появился на телеэкранах в 2018 году. Но, пожалуй, наибольший успех ему принесла работа в "Игре престолов". Как в одном, так и во втором фильмах Джейсон Момоа предстал перед киноманами с бородой. Поэтому изменение его образа удивило сеть.

На своей странице в Instagram актер поделился видео, на котором видно, как он сбрил знаменитую бороду. В заметке Джейсон Момоа не только символически распрощался с известными ролями, но и призвал подписчиков задуматься об охране окружающей среды.

"До свидания Дрого, до свидания Аквамен! Я сбриваю этого зверя, потому что надо что-то менять. Изменения к лучшему ради моих детей, твоих детей, всего мира. Внесем положительные изменения в здоровье нашей планеты. Давайте очистим наши океаны, нашу землю. Присоединяйтесь ко мне в этом. Давайте избавимся от пластика", – заявил Джейсон Момоа.

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Пожалуй, такое изменение имиджа любимого актера огорчило большое количество поклонников. Однако в сети активно поддержали его инициативу и заявили, что с таким образом Джейсон Момоа выглядит привлекательнее.

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Все по теме:

Видео, Джейсон Момоа, Игра престолов, Аквамен, Звезда "Игры престолов", Сбрил бороду.
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