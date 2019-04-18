Вот и нет бороды: Джейсон Момоа распрощался с растительностью (Видео)

Новости шоу бизнеса: Звезда перед камерой сбрил свою бороду, символически расставшись с сагой.

Джейсон Момоа получил немалую популярность благодаря фильму "Аквамен", который появился на телеэкранах в 2018 году. Но, пожалуй, наибольший успех ему принесла работа в "Игре престолов". Как в одном, так и во втором фильмах Джейсон Момоа предстал перед киноманами с бородой. Поэтому изменение его образа удивило сеть.

На своей странице в Instagram актер поделился видео, на котором видно, как он сбрил знаменитую бороду. В заметке Джейсон Момоа не только символически распрощался с известными ролями, но и призвал подписчиков задуматься об охране окружающей среды.

"До свидания Дрого, до свидания Аквамен! Я сбриваю этого зверя, потому что надо что-то менять. Изменения к лучшему ради моих детей, твоих детей, всего мира. Внесем положительные изменения в здоровье нашей планеты. Давайте очистим наши океаны, нашу землю. Присоединяйтесь ко мне в этом. Давайте избавимся от пластика", – заявил Джейсон Момоа.

Пожалуй, такое изменение имиджа любимого актера огорчило большое количество поклонников. Однако в сети активно поддержали его инициативу и заявили, что с таким образом Джейсон Момоа выглядит привлекательнее.