Маша Ефросинина ошеломила сеть пикантным фото

Новости шоу бизнеса: На странице телеведущей появилось довольно горячее фото.

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина является активным блогером. В сети звезда часто делится полезными советами и кадрами из личной жизни. Однако на днях она сумела взбудоражить Instagram редким пикантным фото.

Всегда стильная и элегантная – именно такой поклонники привыкли видеть Машу Ефросинину.

На фотографии звезда появилась топлес и в лосинах сиреневого цвета. Поклонники увидели обнаженную спину Маши Ефросининой, а грудь телеведущая игриво прикрыла руками. Позировала она с тремя стройными подругами, которые тоже обнажились перед камерой.

Такое горячее фото Маши Ефросининой является частью рекламной кампании ее нового дизайнерского проекта. На днях телеведущая рассказала, что разработала собственную коллекцию одежды в стиле easy living, которая поможет женщинам чувствовать себя гораздо увереннее. Создать Mashsh Ефросининой удалось с помощью сотрудничества с Оксаной Нечипоренко и Машей Бех. Наряд, по словам ведущей, можно надеть как на тренировку, так и на любую прогулку.

То, чем я горжусь в нашем бренде – это отсутствие стандартов. Мне очень хорошо знакомо, как не любить свое тело. Каждая из наших вещей заставит вас посмотреть на свои особенности по-новому! Наша цель, чтобы вы влюбились в каждый свой изгиб и каждый сантиметр! – рассказала Маша Ефросинина.

Кроме этого, в сети звезда показала более скромные рекламные кадры. На фотографиях Маша Ефросинина с моделями примерила эффектную одежду из дебютной коллекции Mashsh.