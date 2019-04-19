Кейт Миддлтон огорчает королеву Елизавету ІІ

Новости шоу бизнеса: Кейт Миддлтон, которая готовится сменить королеву на престоле, иногда нарушает модные правила.

Кейт Миддлтон часто достается от королевы Елизаветы за выбор неправильного наряда, в котором супруга принца Уильяма появляется на публичных мероприятиях.

Так, в королевском протоколе Великобритании четко прописан дресс-код, которого должны придерживаться все члены семьи.

Журналист и королевский эксперт Эшли Пирсон рассказала, что Елизавета II часто отчитывает герцогиню Кембриджскую за выбор одежды. В отношении Кейт действует целый ряд правил и ограничений.

При этом королева не только делает замечания Кейт, она даже пишет специальные заметки, которые потом передает своей внучатой невестке. Особенно это касается юбок неприемлемой длины или колготок неправильного цвета.