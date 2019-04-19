Шарлиз Терон рассказала почему ее сын Джексон носит платья

Новости шоу бизнеса: Прежде актриса оставляла этот вопрос без комментариев и продолжала наряжать ребёнка в платья принцесс, заплетать ему косички и дарить кукол.

На протяжении нескольких лет общественность искренне недоумевала, почему Шарлиз Терон воспитывает своего семилетнего сына Джексона как девочку. Однако вчера звезда "Взрывной блондинки", наконец, обсудила этот вопрос с изданием Daily Mail.

Оказывается, Шарлиз искренне считает, что Джексон такая же девочка, как его младшая сестра Августа. "Да, я тоже думала, что она мальчик — до тех пор, пока она не посмотрела на меня в свои три года и не сказала, что она девочка. Вот так и получилось. У меня две прекрасные дочери, которых я, как любой родитель, хочу защитить и сделать счастливыми. Они родились такими, какие есть, и не мне решать, кем они станут, когда вырастут", — объяснила Терон свою позицию.

Вместо того, чтобы навязывать детям общепринятые нормы и ценности, актриса решила сосредоточиться на своих родительских обязательствах: "Моя работа — любить их и следить за тем, чтобы у них было все необходимое, дабы быть теми, кем они хотят быть. И я сделаю все возможное, чтобы у моих детей было такое право". Она засмеялась и продолжила: "Вы можете обвинить мою мать в том, что я не знаю ничего лучше этого. Знаете, я выросла в стране, где люди жили полуправдой и откровенной ложью, шептались по углам и боялись говорить прямо, но меня воспитывали иначе".

Возможно, семейная драма сказалась на восприятии актрисы. В 15-летнем возрасте матери Шарлиз пришлось застрелить ее отца, чтобы защитить себя и дочь. После этого женщине пришлось возглавить строительную фирму мужа и рассчитаться с долгами, с чем она в итоге прекрасно справилась. "Я просто смотрела на нее с открытым ртом и думала, что хочу быть такой же. Я никогда не боялась быть женщиной. Разве что когда я осталась одна и в свои 20 осознала, что женщин уважают не во всех областях", — рассказала звезда.