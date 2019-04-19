Украинскую певицу ограбили на концерте

Новости шоу бизнеса: На официальной странице в Instagram Оля Полякова регулярно публикует афиши и истории с концертов.

На днях украинские СМИ распространили информацию о том, что Оля Полякова выступит на НСК Олимпийском на предвыборных дебатах Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Однако продюсер артистки опроверг эту информацию и отметил, что в данный момент Полякова на гастролях.

Так, после выступления в Северодонецке артистка заявила, что у нее украли реквизит – плащ тореадора, который, по словам самой Поляковой, стоит кучу денег.

Однако спустя некоторое время украинская знаменитость с улыбкой на лице заявила, что реквизит ей все-таки вернули.

«Все! Все вернули нам! Вернули мне мой флаг тореадорский! Спасибо большое! Все-таки, вы знаете, мы по-настоящему живем в европейской стране. Все-таки люди не воруют. Это приятно!» – сказала Оля Полякова в обращении к поклонникам.