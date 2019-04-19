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Алина Гросу стала женой: эксклюзивные фото

Алина Гросу стала женой: эксклюзивные фото
18:01 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: 23-летняя Алина Гросу облачилась в наряд невесты и сыграла долгожданную свадьбу.

Популярная певица и актриса Алина Гросу сыграла свадьбу. Правда, пока только на экране. В воскресенье, 21 апреля, на канале "Украина" выйдет долгожданная премьера 4-серийной картины "Замок на песке", в которой Алина воплотила одну из главных ролей.

В центре сюжета фильма "Замок на песке" – семейная пара. Он – медицинское светило, главврач клиники ЭКО, блестящий репродуктолог. Она – его правая рука, помощница и вдохновитель всех побед. Красавица-дочь Лиза – студентка-отличница и продолжатель медицинской династии, дом – полная чаша.

Но однажды женщина получает странное послание: фотографию могилы их студенческой подруги, погибшей 19 лет назад. После этого жизнь пары переворачивается: в их доме случается пожар, в клинике начинаются финансовые проблемы, а муж изменяет. Благополучная и красивая жизнь на деле оказывается лишь иллюзий. Но, быть может, на месте разрушенного "песочного" замка теперь получится построить что-то настоящее?

 
 
 
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Где-то в параллельной вселенной меня уже выдали замуж 21 апреля на @kanalukraina в 17:00 #ЗАМОКНАПЕСКЕ

Допис, поширений GROSU (@alina_grosu)

Съемки фильма проходили в Киеве и Киевской области в этом году. Героиня Алины Гросу в картине производства компаний "Фильмстрим" и "Vileton Films" – девушка из 90-х по имени Оля. Звезда признается, что она – абсолютная противоположность Оли, но раскрывать детали сюжета пока не спешит.

"Это жизненная картина, – говорит Алина Гросу. – Моя героиня очень сильная. Это девочка, которая выросла в детском доме. Когда Оле было 7 лет, умерла ее мама, а отца она никогда не видела. У нее непростая судьба. Но не буду раскрывать детали сюжета – все увидите сами на телеканале "Украина".

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На съемках девушке пришлось выйти замуж, уже третий раз за кинокарьеру. Правда, по сюжету, свадьба происходит в 90-х, поэтому и платье Алина примерила соответствующее. Звезда рассказала, что ее мама выходила замуж в таком же платье, только розового цвета.

А вот собственную свадьбу Гросу сыграет уже совсем скоро – церемония состоится в Венеции через два месяца. Ее крестная мама Ирина Билык призналась, что у Алины будет два, а может и даже три свадебных платья.

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Свадьба, Знаменитости, Певица, Алина Гросу, Украинская певица, Замок на песке.
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