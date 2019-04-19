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Сестры Кардашьян открыли медицинский центр имени их покойного отца

Сестры Кардашьян открыли медицинский центр имени их покойного отца
20:54 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса: Одни из самых знаменитых сестер мира известны своей светской жизнью и развлекательными вечеринками на миллионы долларов.

Однако недавно они сделали доброе дело для своих фанатов и не только. Ким, Хлои и Кортни Кардашян, а также Кендалл Дженнер открыли медицинский центр с направлением лечения пищевода, назвав его в честь их покойного отца Роберта.

Накануне сестры Кардашян-Дженнер и их мать Крис побывали на торжественном открытии медицинского центра, который появился благодаря их активной поддержке. 40-летняя Кортни, 38-летняя Ким и 34-летняя Хлои приложили немало усилий, чтобы центр здоровья открылся и получил название имени их покойного отца Роберта Кардашян.

Медицинский центр будет специализироваться на лечении проблем с пищеводом и пищеварительной системой. Как известно, отец сестер Кардашян болел раком пищевода, из-за чего умер в 59 лет. С торжественного мероприятия Ким опубликовала на своей странице в Twitter несколько видео и фотографий, под которыми прокомментировала сотрудничество и поблагодарила за поддержку Калифорнийского университета.

"Я невероятно горжусь тем, что мы сделали! Спасибо Калифорнийскому университету за то, что это произошло. Мы готовились к открытию целый год", – написала Ким Кардашян.

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Стоит добавить, что 23-летняя Кендалл Дженнер, которая является их родной сестрой только по матери, также присоединилась к открытию.

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Медицинский центр, Кардашьян, Сестры, Семейство Кардашян.
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