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Миранде Керр - 36: какие секреты счастья и гармонии хранит супермодель
Миранде Керр - 36: какие секреты счастья и гармонии хранит супермодель

Миранде Керр - 36: какие секреты счастья и гармонии хранит супермодель

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Миранде Керр - 36: какие секреты счастья и гармонии хранит супермодель
11:06 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Свой 36 день рождения празднует знаменитая супермодель Миранда Керр.

В день рождения звезды подиума – австралийской супермодели Миранди Керр мы расскажем вам не только о секретах ее красоты, но и советы, которые помогают экс-ангелу Victoria's Secret быть успешной.

О понятии красоты

Для того, чтобы выглядеть привлекательно и свежо, Миранда Керр старается сбалансировано питаться (она практикует правило 80/20, то есть, в основном ест здоровую пищу, однако иногда позволяет себе лакомиться тем, что хочет), пьет достаточно воды, занимается йогой и пилатесом, а также заботится о семи-восьмичасовом сне.

"Еще увлажняю кожу утром и очищаю ее от макияжа вечером. Вообще, основой красоты, по моему мнению, является то, что внутри тебя. Вы, наверное, замечали: мужчин привлекают уверенные в себе женщины. Поэтому, чтобы чувствовать эту уверенность, прежде всего нужно быть в гармонии с собой", – убеждена супермодель.

О ежедневной естественности

Доказательством того, что Миранда пропагандирует естественность, да еще и в массы, является линия ее косметики Kora Organics, которую модель основала в 2009 году. В одном из интервью журналу ELLE звезда подиума рассказывала, что фермерские поля, откуда берут сырье для косметических средств, постоянно проверяют комиссии. Они тестируют почву и воду, чтобы убедиться в отсутствии токсичных удобрений.

"Я уверена в экологичности бренда, сама пользуюсь им каждый день. Более того, ключевые компоненты средств я взяла, так сказать, с детства. Моя бабушка научила меня не только правильно питаться, но и ухаживать за собой, используя натуральные масла, травы и цветы. Поэтому в Kora Organics присутствуют экстракты шиповника, лаванды, ромашки, зеленого чая, а также фрукта нони, который содержит 150 витаминов и минералов", – объясняет супермодель.

Также в линейке – так называемое ноу-хау: вода, которая настаивается на розовом кварце. Как считает Миранда, этот минерал является талисманом искренних и теплых чувств, он заживляет сердечные раны и настраивает на вибрацию любви.

Об успешности в работе

Для Миранды Керр работа моделью стала возможностью не только объездить полмира, но и познакомиться с талантливыми людьми. Все началось тогда, когда красавице было 13: она победила в конкурсе юных моделей, организованном журналом Dolly. Позже юной модели работу начали предлагать такие известные бренды, как Levi's, Ober Jeans, Roberto Cavalli, еще она появлялась на обложках Harper's Bazaar, Vogue и Elle.

Однако всемирную славу Миранде Керр принесло сотрудничество с Victoria's Secret. Хотя контракт с ведущей компанией по продаже женского белья австралийская супермодель расторгла еще шесть лет назад, быть верной своей профессии звезда подиума не перестала. Например, в ноябре 2017 года она вместе со своей собакой Фрэнки украшала обложку австралийского Harper's Bazaar.

"Главное для меня в работе – это работать совестно и быть оптимисткой, даже тогда, когда опускаются руки", – рассказывает супермодель.

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Об умении преодолевать депрессию

Это чувство стало знакомым Миранде Керр во время разрыва с голливудским актером Орландо Блумом, произошедшего в 2013 году. Тогда пара воспитывала общего сына Флинна, который помог обоим сохранить хорошие отношения после развода. Однако период расставания со своим первым мужем оказался для супермодели болезненным: "До этого я была счастливым человеком и никогда не понимала, насколько реальной и глубокой может быть депрессия. Но я справилась. Именно в тот момент я поняла, что каждая наша мысль влияет на реальность, поэтому только в наших силах контролировать свой разум".

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