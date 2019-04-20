Официально: певица Адель разорвала отношения с мужем

Новости шоу бизнеса: Одна из самых популярных певиц современности Адель разорвала отношения со своим мужем.

Иностранные СМИ сообщили, что сами представители британской исполнительницы заявили о ее разводе с Саймоном Конецким.

Вероятно, 30-летняя Адель переживает сложный период в своей жизни, ведь в январе 2019 года она сообщила, что закрывает музыкальный бизнес и уходит со сцены. Такое решение было обусловлено тем, что она хочет уделять больше времени своему сыну. Позже она и ее подруга Дженнифер Лоуренс были замечены в гей-баре, где немного перебрали с алкоголем, а теперь издание The Associated Press сообщило о ее разводе с 45-летним Саймоном Конецким.

Эту информацию подтвердили сами представители популярной певицы. По их словам, Адель хочет воспитывать своего сына в любви, а отношения, вероятно, были далеки от идеальных, поэтому супруги сделали радикальный выбор. Также представители отметили, что Адель и Саймон просят о конфиденциальности, поэтому больше комментариев давать не будут.