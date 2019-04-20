Невероятная: Джамала удивила поклонников экстремально глубоким декольте

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Джамала опубликовала новое фото в наряде с глубоким вырезом.

Недавно Джамала появилась на церемонии вручения премии Золотая Жар-птица. Для мероприятия артистка выбрала дерзкое платье с кожаными и сверкающими серебристыми вставками и глубоким декольте.

Яркое фото с премии Джамала опубликовала на официальной странице в Instagram.

"Не могу подобрать слов, чтобы подписать фото. И нужно ли? Есть люди, которые умеют говорить глазами, а я умею молчать на трех языках…" – написала артистка.

"А у нас иногда не хватает слов, чтобы описать ваше творчество. Просится много, а в результате – хочется просто аплодировать, и в этом конце вся суть", "Зачем слова? Глаза, это зеркало души… И этим все сказано… Можно одним взглядом сказать все… Иногда мы молча, говорим громкие слова. А так и без слов понятно, что вы умница", "Можно подписать "счастливая женщина". Вы талантливы и занимаетесь любимым делом. У Вас есть семья и замечательный ребенок" – пишут фаны.