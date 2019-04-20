Я ограничила себя во многом: Бейонсе рассказала о своих муках во время диеты

Новости шоу бизнеса: Американская певица Бейонсе не раз признавалась, что сильно комплексует из-за своих пышных форм.

Чтобы быть стройной, звезда в буквальном смысле пашет в спортзале, но раньше, вместе с тяжелыми тренировками, артистка мучила себя еще и различными диетами.

37-летняя исполнительница призналась, что после рождения близнецов Сэра и Руми сильно поправилась и весила 98 килограмм. О своих страданиях от диет Бейонсе рассказала в документальном фильме Netflix "Возвращение домой" ("Homecoming").

Певица вспомнила, что в 2017 году почти ничего не ела, поэтому постоянно испытывала голод. А все потому, что она хотела выглядеть просто великолепно на музыкальном фестивале Coachella-2018, куда ее пригласили в качестве главного хедлайнера.

"Чтобы достичь своей цели, я ограничила себя во многом. Я не употребляю ни хлеб, ни углеводы, ни сахар, ни молоко, ни мясо, ни рыбу, ни алкоголь", – заявила жена Jay-Z.

И хотя Бейонсе перечислила все то, что не ест - называть продукты из своего ежедневного рациона она не стала. Исполнительница только сказала, что сейчас придерживается диеты, которая не запрещает употреблять почти все продукты питания в мире.

"На сегодняшний день мои руки, плечи, грудь и бедра полнее, чем в 2018. Сейчас у меня есть маленький животик, и я не спешу от него избавляться. Я чувствую, что еще не время для этого", – призналась певица.

В конце своей исповеди Бейонсе добавила, что это было тяжелое путешествие к идеальному телу, которое она не собирается повторять. По ее словам, сейчас она больше времени уделяет детям и мужу, но не перестает заботиться о своем теле.