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Пиппа Миддлтон дала первое интервью, в котором рассказала о своем сыне

Пиппа Миддлтон дала первое интервью, в котором рассказала о своем сыне
21:40 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Из-за публичной жизни своей сестры Кейт Миддлтон 35-летняя Пиппа также не обделена вниманием от папарацци и журналистов.

Однако дать первое интервью и заговорить в нем о сыне Пиппа Миддлтон решилась аж через полгода после его рождения.

В октябре 2018 года Пиппе Миддлтон впервые стала мамой. У нее и ее мужа Джеймса Мэттьюза родился сын, которого назвали Артур. Несмотря на то, что папарацци часто удавалось подхватить молодую мамочку за прогулками, первое свое интервью, в котором заговорила о достижениях первенца она дала на днях. Об этом сообщает издание People.

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Как отмечается в источнике, 35-летняя Пиппа, как и ее сестра герцогиня Кембриджская любит спорт, поэтому ведет активный образ жизни. Еще во время беременности она занималась плаванием, а теперь пытается приучить к этому занятию и своего 6-месячного сына Артура Майкла Уильяма.

"Артур начал учиться плавать в четыре месяца, что дало ему уверенность. Сейчас ему шесть месяцев и плавание – это одно из любимейших его занятий. Оно гарантирует крепкий дневной сон, а движение в воде улучшают пищеварение ребенка", – поделилась Пиппа.

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Также она добавила, что в период беременности плавание было ее самой полезной и самой приятной для нее тренировкой. Она аргументирует это тем, что движения в воде совершенно безопасны, чего не скажешь о занятиях в спортзале, например. Однако, все-таки, есть одно предостережение и рекомендация от сестры герцогини – переутомляться не стоит, ведь это может плохо повлиять на здоровье будущей мамы и здоровья малыша.

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