"Мастер Шеф. Профессионалы": смотреть онлайн 8 выпуск (Видео)

Новости шоу бизнеса: В субботу, 20 апреля, вышел новый выпуск шоу "МастерШеф. Профессионалы".

В первой части шоу вы увидите, как профессионалы будут проходить первое испытание. Повара, разделившись на команды, должны за три часа приготовить три блюда. Чтобы это сделать, команды должны обмениваться ресурсами на взаимовыгодных условиях. Таким образом, каждая команда будет пытаться выбрать лучшие продукты и приборы для готовки. Главная сложность в том, что у каждой из четырех команд изначально будут продукты в очень ограниченном количестве и только одного вида. Поэтому, ради достижения цели и приготовления трех полноценных блюд, командам придется научиться договариваться и обмениваться своими продуктами. Только с помощью коммуникации и умения вести переговоры, каждая из команд сможет приготовить все три блюда.

Во второй части наши профессионалы разделятся на команды. После чего шеф и су-шеф смогут увидеть идеальные блюда, которые приготовили наши судьи. Вот только готовить их они не будут, ведь профессионалы должны с помощью полароида и пяти кадров передать рецепт своим командам. Также судьи сделали два ограничения - нельзя фотографировать уже готовое блюдо, а второе - все составляющие для блюд и фотографий должны помещаться в специальную рамку-подложку. По условиям конкурса, пока остальные члены команды будут пытаться воссоздать кулинарные шедевры из фотографий, шеф и су-шеф будут находиться в тайной комнате и следить за процессом. Если команды будут делать ложные выводы из фотографий и не поймут предназначение изображенных продуктов - у шефа и су-шефа будет возможность трижды перефотографировать все составляющие. В соревновании победит лишь одна команда, а всем остальным придется надеть черные фартуки.

В третьей части вы увидите новую битву черных фартуков. Тем поварам, которым не повезло оказаться в черном, будут готовить нечто слишком неординарное. Кулинарам покажут обычные блюда домашней кухни, которое готовил или хотя бы пробовал практически каждый человек. И такая простота не на шутку удивит поваров. Но не все так просто, как может казаться на первый взгляд… Нашим кулинарам дадут продукты из которых сделаны привычные блюда, а также задание - сделать что-то новаторское и неординарное.

Смотрите кулинарное шоу "Мастер Шеф Профессионалы" каждую субботу в 19.00!