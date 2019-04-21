Уроки стиля от королеви Рании: Эффектные выходы в классических брюках

Новости шоу бизнеса: Широкие штаны становятся все более популярными в мире.

Знаменитые красавицы все чаще их надевают для публичных выходов. К числу модниц присоединилась и королева Иордании Рания. Для официальных встреч она выбрала широкие штаны и создала два кардинально разные образы.

Так, в офис компании Crystel королева Рания пришла в клешах с завышенной талией. которые дополнила розовой блузкой. Тоненький пояс, туфли-лодочки и оригинальная сумка с широкой ручкой завершили стильный образ Ее Величества. Иорданская королева сделала волнистые волосы, что придало виду романтичности и нежности.

А вот во время визита к музыкантам из Джабал Аль-Лувейбде королева продемонстрировала гораздо более яркий образ. Рания предстала перед общественностью в черных классических брюках, белой майке и насыщенно-красном жакете. Черные туфли-лодочки и легкий макияж завершили ее стильный look.

Стоит отметить, что оба образа королевы Рании были роскошными. А Ее Величество в очередной раз сумела доказать, что классические наряды могут выглядеть элегантно и эффектно.