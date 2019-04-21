Гага плачет в сторонке: Брэдли Купер и Ирина Шейк отправились на романтический ужин

Новости шоу бизнеса: Вчера Брэдли Купер и Ирина Шейк отправились на романтический ужин в Санта-Монике.

Всего пару месяцев назад поклонники пары Брэдли Купера и Ирины Шейк получили немало поводов для волнения после совместных публичных выходов и выступлений актера с Леди Гагой. На протяжении всего наградного сезона многие люди были убеждены, что между исполнителями главных ролей в фильме "Звезда родилась" имеется тайный роман. Однако пользователи и некоторые звезды явно поспешили обвинять Леди Гагу и жалеть Ирину: судя по последним фото от папарацци, в отношениях пары все прекрасно.

Вчера Брэдли Купер и Ирина Шейк отправились на романтический ужин в Санта-Монике. По дороге из ресторана фотографам удалось запечатлеть влюбленную пару. Ирина и Брэдли крепко держались за руки, увлеченно что-то обсуждали, улыбались друг другу и смеялись. Судя по снимкам, их вечер прошел прекрасно. И актер, и модель выбрали для свидания удобную повседневную одежду: Купер предпочел толстовку, джинсы и бейсболку, Ирина надела пальто и дополнила его бежевыми балетками и сумкой от Burberry.

Напомним, что в начале марта Леди Гаге пришлось публично опровергать многочисленные слухи о том, что она встречается с Брэдли Купером за спиной у Ирины Шейк. Многие осудили звезду за возможный роман, учитывая, что актер и модель воспитывают маленькую дочь. "Я артистка, так что, думаю, мы прекрасно справились со своей работой. Мы всех одурачили", - сказала певица на шоу у Джимми Киммела. Очевидно, это правда: прошел всего месяц после этого заявления, и таблоиды распространили информацию, что Гага теперь состоит в отношениях со звездой "Мстителей" Джереми Реннером.