Ведущая "Зважених" оказалась на Шри-Ланке во время взрывов

Новости шоу бизнеса: Ведущая шоу Зважені та щасливі Мирослава Ульянина была на Шри-Ланке, когда прогремел взрыв.

В воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке практически одновременно в нескольких точках прогремел взрыв. Они произошли в трех популярных отелях и одной католической церкви в Коломбо – столице страны. Кроме того, взрывы прогремели в двух церквях в других городах Шри-Ланки. На данный момент, известно о 137 погибших, однако их число продолжает расти.

До сей пор ни одно из террористических организаций не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Во время взрывов на Шри-Ланке находилась ведущая Зважених та щасливих Мирослава Ульянина, которая на странице в Instagram рассказала, застала ли она взрывы.

"Когда у меня спросили про взрывы на Шри-Ланке, я поняла, какое счастье, что меня они обошли. Максимальный шум на вилле – это прыжки обезьян по крыше", – успокоила поклонников Ульянина.