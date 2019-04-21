Выборы Президента 2019: второй тур
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Воскресенье, 21.04.2019
Выборы 2019 второй тур: как проходит голосование (онлайн-трансляция)
Выборы 2019 второй тур: как проходит голосование (онлайн-трансляция)
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"Ждем с нетерпением": Яна Соломко официально возвращается на сцену

"Ждем с нетерпением": Яна Соломко официально возвращается на сцену
19:15 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская певица и экс-участница шоу Холостяк Яна Соломко поразила соблазнительным нарядом.

Недавно Яна Соломко поразила некоторых фанов новостью о том, что она поет. На официальной странице в Instagram звезда опубликовала фото со сцены и анонсировала выход новых песен.

"Спасибо большое за ваши слова, за вашу поддержку! Я буду петь, обещаю. Кто-то из вас впервые узнал, что я пою. Теперь главное не разочаровать вас. Надеюсь, вам понравятся наши новые работы… Скоро…" – написала Соломко.

Яна Соломко поделилась архивным видео с турецкого Голоса страны

"Вы мне стали симпатичны, когда на Холостяке появились… Болела за Вас… И тогда влюбилась в Ваш голос! Вы большая умничка и трудяжка", "А ведь вы шикарно поете! Не останавливайтесь! Я вот всю свою жизнь мечтаю петь на сцене и откладываю это на потом. Всегда находятся дела поважнее, а мечта так и остается мечтой. Осознаю, что сама погублю свой талант… Поэтому слушайте свое сердце и пойте!", "Яночка, Вы шикарно поете и шикарно выглядите! Вы созданы для сцены!" – комментируют поклонники.

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Песни, Сцена, Певица, Яна Соломко.
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