"Ждем с нетерпением": Яна Соломко официально возвращается на сцену

Новости шоу бизнеса: Украинская певица и экс-участница шоу Холостяк Яна Соломко поразила соблазнительным нарядом.

Недавно Яна Соломко поразила некоторых фанов новостью о том, что она поет. На официальной странице в Instagram звезда опубликовала фото со сцены и анонсировала выход новых песен.

"Спасибо большое за ваши слова, за вашу поддержку! Я буду петь, обещаю. Кто-то из вас впервые узнал, что я пою. Теперь главное не разочаровать вас. Надеюсь, вам понравятся наши новые работы… Скоро…" – написала Соломко.

"Вы мне стали симпатичны, когда на Холостяке появились… Болела за Вас… И тогда влюбилась в Ваш голос! Вы большая умничка и трудяжка", "А ведь вы шикарно поете! Не останавливайтесь! Я вот всю свою жизнь мечтаю петь на сцене и откладываю это на потом. Всегда находятся дела поважнее, а мечта так и остается мечтой. Осознаю, что сама погублю свой талант… Поэтому слушайте свое сердце и пойте!", "Яночка, Вы шикарно поете и шикарно выглядите! Вы созданы для сцены!" – комментируют поклонники.