Естественная красота: Катерина Бужинская опубликовала фото без макияжа

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Катерина Бужинская очаровала поклонников новым снимком без макияжа.

Когда к звездам приходит вдохновение, они готовы даже посреди ночи сорваться в студию и записать парочку фрагментов. Так, на официальной странице в Facebook Катерина Бужинская опубликовала фотографию, сделанную во время рабочего процесса. В кадре звезда позировала без макияжа.

"Отдыхаете??? А я в студии пишу новый летний хит", – написала Бужинская.

"Вы такая красивая без макияжа, я просто в восторге! Так здорова, когда женщина не портит себя пластикой и просто поддерживает естественную красоту. Катерина, вы роскошная!", "Очень хотим летнюю новую танцевальную песню. Ждем летнего настроения и радости", "Вы такая милая и нежная, что просто нельзя оторваться. Красотка! А песню очень и очень ждем" – комментируют восторженные поклонники.