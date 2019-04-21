Роскошная женщина: Памела Андерсон с мужем снялась для известного глянца

Новости шоу бизнеса: Памела Андерсон снялась полуобнаженной с молодым мужем.

51-летняя голливудская актриса и звезда Playboy снялась в откровенной фотосессии со своим женихом 33-летним французским футболистом марокканского происхождения Адилем Рами.

На эффектных снимках для испанского журнала Intimately Памела и Адиль смотрятся весьма органично и страстно, показывая, что их совершенно не смущает разница в возрасте.

Актриса может похвастаться роскошной подтянутой фигурой, потому смело позирует в откровенных нарядах, купальниках и нижнем белье. Снимки пары также украсили обложку глянца.