Выборы Президента 2019: второй тур
Скачать
Воскресенье, 21.04.2019
Выборы 2019 второй тур: результаты экзит-полов и данные ЦИК (онлайн-трансляция)
Выборы 2019 второй тур: результаты экзит-полов и данные ЦИК (онлайн-трансляция)
Второй тур выборов: появились первые результаты экзит-полов
Второй тур выборов: появились первые результаты экзит-полов
Как Усик подсказывал Беринчику (Видео)
Как Усик подсказывал Беринчику (Видео)
Нежно голубое пальто и шляпка: Королева Елизавета II совершила публичный выход
Королева Елизавета II совершила публичный выход

Нежно голубое пальто и шляпка: Королева Елизавета II совершила публичный выход

Смотрите фото (3)
Нежно голубое пальто и шляпка: Королева Елизавета II совершила публичный выход
20:12 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Британская королева Елизавета II вынуждена была нарушить свое правило и в день рождения, 21 апреля, провела публичный выход.

Все потому, что празднование 93-летия совпало с Пасхой. Поэтому Ее Величество с королевскими родственниками посетили богослужение в Виндзоре.

Королева Елизавета II дважды в год празднует день рождения. В знаковый день монарх избегает публичных выходов, а проводит праздник в кругу ближайших родственников. Однако Ее Величество ежегодно приглашает поклонников со всего мира и самих британцев отпраздновать с ней день рождения в начале июня. Именно тогда Елизавета II организует громкий парад, который объединяет тысячи людей.

Однако в 2019 году монарх вынуждена была несколько изменить свои планы и на 93-летие осуществить публичный выход. День рождения королевы совпало с Пасхой, поэтому она принимала поздравления от своих родственников в Виндзоре перед торжественным богослужением.

 Сегодня, 21 апреля, празднует свой день рождения Елизавета II

В особый день Елизавета II предстала перед камерами в нежном голубом пальто и шляпке, подобранном в тон к нему. Из-под одежды виднелось ярко-розовое платье Ее Величества, которое гармонично выглядело с верхней одеждой. Туфли с устойчивыми каблуками, перчатки и небольшая сумка традиционно дополнили образ британской королевы.

На богослужение волшебная Елизавета II приехала отдельно от других представителей Кенсингтонского дворца. Ее выход из элитного авто сразу же приковал взгляды всех британцев, которые пришли во дворец, чтобы поздравить монарха с днем рождения. По случаю праздника Елизавета II позволила охранникам подпустить детей с цветами, которые с нетерпением ждали, когда смогут подойти к монарху.

Что выбирают королевы: секреты королевского стиля Елизаветы II

Известно, что вечером королева Елизавета II пригласила всех родственников на торжественный ужин. Она стремится весь день провести с близкими людьми и быть в стороне от СМИ. А уже в начале июня Ее Величество будет получать поздравления от британцев и всего мира во время традиционного парада и концерта с участием знаменитых артистов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Королева, Королевская семья, Елизавета II, Британская королева, Королева Англии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сегодня отмечают Вербное воскресенье: Что нельзя делать в День входа Иисуса Христа в Иерусалим
02 Гороскоп на сегодня, 21 апреля 2019: все знаки Зодиака
03 С Вербным воскресеньем 2019: красивые поздравления в прозе, стихах и открытках
04 Приметы и обряды на 21 апреля - День Вадима Ключника
05 Вербное воскресенье 2019: Приметы, традиции и поверья праздника
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Австралии уже подсчитали голоса
В Австралии уже подсчитали голоса
На украинской антарктической станции &quot;Академик Вернадский&quot; уже проголосовали
На украинской антарктической станции "Академик Вернадский" уже проголосовали
Погода на Вербное воскресенье: где возможны дожди
Погода на Вербное воскресенье: где возможны дожди
Still not afraid: рэпер Эминем отмечает 11 лет трезвости
Still not afraid: рэпер Эминем отмечает 11 лет трезвости
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь