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Что выбирают королевы: секреты королевского стиля Елизаветы II
Что выбирают королевы: секреты королевского стиля Елизаветы II

Что выбирают королевы: секреты королевского стиля Елизаветы II

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Что выбирают королевы: секреты королевского стиля Елизаветы II
17:12 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Елизавета II – это лицо Великобритании, а поэтому создание стильного образа для монарха является одним из важнейших аспектов королевской жизни.

О дизайнерах, брендах и предпочтениях Ее Величества в ее 93 день рождения.

Дизайнеры

Список людей, которые создают для королевы одежду, состоит только из английских дизайнеров.

В 1940-1950 годах гардероб Елизавете II формировал дизайнер Норман Хартнелл. Именно он является автором коронационного и свадебного платьев. Что интересно, коронационное платье так понравилось королеве, что она надевала его трижды.

После Хартнелла с королевой работали также Ян Томас, Морин Роуз, Джон Андерсон, Карл Людвиг Резе и Стюарт Парвин. Сейчас личным костюмером Елизаветы II является Анжела Келли.

Дизайнер обычно предлагает королеве четыре эскиза одежды, чтобы та выбрала один. Над каждым образом работает примерно 12 человек.

Официальный протокол

Каждый наряд Елизаветы II должен соответствовать нормам королевского протокола.

К примеру, королева очень любит шляпы. В ее коллекции более пять тысяч таких аксессуаров. Согласно протоколу, поля этого аксессуара не должны быть слишком широкими, чтобы люди хорошо видели лицо королевы.

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Неизменным аксессуаром королевы являются перчатки. Она вынуждена их носить, ведь во время различных встреч здоровается с большим количеством людей. В протоколе указано, что днем к пальто можно надевать шелковые перчатки, а к вечернему платью нужно выбрать аксессуар из изысканных тканей.

Очень важной составляющей перчаток является длина. Если рукав не слишком короткий, то длина должна составлять 15 сантиметров. Однако, если платье с открытыми руками, то высота аксессуара автоматически увеличивается.

Согласно протоколу, обувь королевы должна быть незаметной. В гардеробе Елизаветы II нет туфель на высоком каблуке. Она предпочитает классическую черную обувь на толстом каблуке высотой пять сантиметров.

Вес королевской сумочки зависит от того, как долго Елизавете II придется ее носить. Для удобства почти все сумки королевы имеют длинные ручки.

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Британская монарх выбирает только натуральные ткани для своих пальто. Однако самое главное, что они не должны мяться.

Каждое платье и пальто Ее Величества обтягивают, то есть по низу пришивают широкую ленту. А все для того, чтобы избежать неловких моментов с ветром.

Яркая одежда

Королева всегда находится во внимании тысячи объективов камер, а это очень не просто как для нее самой, так и для ее стилистов. Наряд Елизаветы II должен быть эффектным, чтобы она выделялась на фоне сотни людей.

Именно поэтому насыщенные цвета в гардеробе королевы стали ее особенностью. Автором ярких образов является Стюарт Парвин. Он работает с британским монархом с 2000 года.

Традицию надевать яркую одежду начала королева-мать. Она во время Второй мировой войны выбрала образ в насыщенных цветах, чтобы поддержать свой народ и добавить оптимизма. Именно поэтому в черном британский монарх может появляться только во время траура.

Для торжественных мероприятий Елизавета II обычно выбирает красный, белый и золотой цвета.

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Любимые бренды

Елизавета II сотрудничает с несколькими известными брендами, которые поставляют для нее одежду и аксессуары.

Одним из самых любимых элементов гардероба королевы является платок. Уже течение десятка лет британская монархиня покупает их у парижской фирмы Hermes.

Легендарные сумочки для королевы поставляет фирма Launer. Ежегодно бренд производит для британской монархини четыре сумки. Любимыми моделями являются Diva и Traviata.

Королева очень грамотно подходит к выбору зонтиков. Каждый из них сделан в форме прозрачного купола, чтобы люди хорошо видели Ее Величество. И главным элементом является широкая цветовая линия, которая идеально подходит к наряду. Елизавета II в выборе этого аксессуара доверяет бренду Fulton.

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Уже много лет королева пользуется только одним брендом губной помады – Elizabeth Arden. Что интересно, для коронации Елизаветы II фирма разработала специальный оттенок.

Поставщиком перчаток является компания Cornelia James, а туфель – Anello & Davide.

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