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"С каждым годом счастливее": трогательное послание Нади Дорофеевой

"С каждым годом счастливее": трогательное послание Нади Дорофеевой
21:53 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Сегодня, 21 апреля, певица Надя Дорофеева празднует день рождения. Артистке исполнилось 29 лет.

Именинница опубликовала на своей официальной странице в Instagram трогательное послание. В нем Надя Дорофеева рассказала о том, как счастлива и искренне поблагодарила за улыбку на своем лице супруга Владимира Дантеса, семью, коллег и преданных фанатов.

"С каждым годом я себя чувствую счастливее! Это все благодаря людям, которые рядом со мной . Благодаря людям, которые поддерживают и верят в меня. В свой день я хочу просто сказать вам всем СПАСИБО! Спасибо моей семье , моей музыкальной семье , моим друзьям и конечно поклонникам, которые со мной", — написала певица.

Также она опубликовала несколько фотографией из личного архива.

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В комментариях солистку группы "Время и Стекло" засыпали комплиментами и теплыми поздравлениями.

"Наша любимая! С днем рождения! Будь всегда такой же веселой и очень счастливой!", "Какие красивые , счастливые", "Вы так подходите друг другу", "С днем рождения! Будь всегда счастлива и любима! Ты очень классная и крутая!!", "Вы идеальная пара".

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Певица, Надя Дорофеева, Время и Стекло, Владимир Дантес.
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