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Алина Гросу посвятила свою песню Владимиру Зеленскому

Алина Гросу посвятила свою песню Владимиру Зеленскому
13:59 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Алина Гросу сейчас активно строит актерскую карьеру.

Украинская певца Алина Гросу опубликовала в instagram отрывок своего клипа на песню "Вова".

Алина Гросу регулярно делится на своей странице в Instagram подробностями съемочного процесса, а также кадрами из сцен фильма и снимками с актерской труппы. Конечно, Алина не забывает и про запись новым песен и съемки клипов. Она публикует кадры с фотосессий и иногда подписывает их стихами собственного сочинения. 

 
 
 
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Ты знаешь, я готова, Вова, Если ты готов! Ну всё.

Публикация от GROSU (@alina_grosu)

В марте Алина Гросу выпустила три новых композиции и клипы к ним, завязанные в одну сюжетную линию. Так, третьей по счету песней стала композиция с коротким названием Вова. Клип к ней появился на YouTube 25 марта и уже успел собрать более 8 миллионов просмотров. Кусочек из клипа Алина Гросу сегодня, 22 апреля, опубликовала в своем Instagram. Подписала видео она текстом из этой песни. 

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"Ты знаешь, я готова, Вова, если ты готов! Ну все", — подписала видео Алина.

Подписчики принялись судачить, не имеет ли ввиду Алина Гросу этим клипом нынешнего лидера президентской гонки — Владимира Зеленского: "Я изначально чувствовала про какого Вову эта песня, заела", "Теперь появился новый Великий Вова", "Самое оригинальное поздравление".

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Музыка, Знаменитости, Песни, Алина Гросу, Владимир Зеленский, "Vova".
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