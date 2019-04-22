Алина Гросу посвятила свою песню Владимиру Зеленскому

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Алина Гросу сейчас активно строит актерскую карьеру.

Украинская певца Алина Гросу опубликовала в instagram отрывок своего клипа на песню "Вова".

Алина Гросу регулярно делится на своей странице в Instagram подробностями съемочного процесса, а также кадрами из сцен фильма и снимками с актерской труппы. Конечно, Алина не забывает и про запись новым песен и съемки клипов. Она публикует кадры с фотосессий и иногда подписывает их стихами собственного сочинения.

В марте Алина Гросу выпустила три новых композиции и клипы к ним, завязанные в одну сюжетную линию. Так, третьей по счету песней стала композиция с коротким названием Вова. Клип к ней появился на YouTube 25 марта и уже успел собрать более 8 миллионов просмотров. Кусочек из клипа Алина Гросу сегодня, 22 апреля, опубликовала в своем Instagram. Подписала видео она текстом из этой песни.

"Ты знаешь, я готова, Вова, если ты готов! Ну все", — подписала видео Алина.

Подписчики принялись судачить, не имеет ли ввиду Алина Гросу этим клипом нынешнего лидера президентской гонки — Владимира Зеленского: "Я изначально чувствовала про какого Вову эта песня, заела", "Теперь появился новый Великий Вова", "Самое оригинальное поздравление".