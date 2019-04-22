Наталья Холоденко продемонстрировала прекрасную форму

Новости шоу бизнеса: А сегодня, 22 апреля, Наталья опубликовала в своем Instagram новый снимок.

Украинская телеведущая и психолог Наталья Холоденко опубликовала новый снимок в Instagram.

6 марта украинская телеведущая Наталья Холоденко во второй раз стала мамой. Девять месяцев ей филигранно удавалось скрывать свою беременность, а известно об этом стало лишь перед самими родами. Знаменитость назвала новорожденную дочь Вивьен. Сразу после выписки из роддома Наталья продемонстрировала прекрасную форму, а 2 апреля, удивила поклонников в Instagram своей растяжкой, когда практически полностью села на поперечный шпагат.

На фото она предстала в алом платье с глубоким декольте. Фото, по всей видимости было сделано на съемках шоу Без паники, где телезвезда вместе с Александром Скичко и другими коллегами, является ведущей. На снимке у Натальи в руках также алое сердце.

"Я ставлю вам Лайк! Не забывайте себя много раз хвалить в течении дня!" — написала под фото ведущая.

Подписчики Натальи принялись обсуждать новый снимок телезвезды: "Яка людина…такі й підписники! Ви класна", "Супер, все супер. Ви прекрасні", "Наталочка, благодарю за позитив и настрой", "Вы мне приснились неделю назад в этом платье. Очень Вам идет", "Чудесного дня вам, Наталья", "Наталья, вы просто бомба".