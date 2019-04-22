"Голос. Діти-5": Известная певица станет тренером в проекте

Новости шоу бизнеса: В воскресенье, 21 апреля, страна не только выбрала новый "Голос країни", но и узнала полный тренерский состав "Голос. Діти-5" .

Во время грандиозного суперфинала "Голосу країни-9" певица и молодая мама Джамала находилась в зрительном зале, и сообщила радостную новость – она станет третьим тренером в проекте "Голос. Діти-5" на "1+1"

Джамала поделилась впечатлениями об участии в пятом сезоне "Голос. Діти":

"Несмотря на внешнюю схожесть "Голосу країни" та "Голос. Діти", я воспринимаю их как абсолютно разные проекты. Например, в "Голос. Діти" не важны многие профессиональные аспекты, которые очень влияют на выбор во взрослом. Для деток мы будем в большей степени учителями и наставниками, мы будем передавать им наши знания и умения, чтобы к финалу шоу они предстали перед публикой повзрослевшими и окрепшими как вокалисты. Очень многим мешает волнение, и тренерам тоже передается это состояние. Поэтому мы хотим оказать им максимальную поддержку".

В суперфинале "Голосу країни" выступали не только участники, тренеры проекта, но и другие известные артисты – Оля Полякова, Бумбокс и HARDKISS.

Тренерские кресла в пятом сезоне займут солисты группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева и Позитив, кумир детей Дзидзьо и певица Джамала.