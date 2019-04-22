Сдержанная и элегантная: стильный выход королевы Летиции

Новости шоу бизнеса: В период больших христианских праздников президентские и королевские супруги традиционно посещают церковную службу.

Так, в воскресенье, 21 апреля, католики праздновали Пасху. На праздничном богослужении появилась испанская королева Летиция, в который раз покорив сторонников сдержанным и элегантным нарядом.

Иностранные звезды шоу-бизнеса, знаменитости, члены королевских семей и президентские супруги вчера праздновали Пасху согласно григорианскому календарю. Так, сеть уже взбудоражили снимки Мелании Трамп в платье пастельных оттенков, а теперь элегантным выходом очаровала королева Летиция.

Монаршая семья Испании прибыла на Пасхальную службу в полном составе. Так, перед дверью собора в городе Пальма-де-Майорка появились королева Летиция, ее муж Филипп VI и двое их дочерей – старшая Леонор и младшая София.

Для Пасхальной службы Ее Величество выбрала сдержанное темно-синее платье в цветочный принт от испанского бренда Massimo Dutti и надела замшевые туфли-лодочки в тон. Однако праздничный образ королевы Летиции не остался без ярких акцентов – в ее руках был красный кожаный клатч.