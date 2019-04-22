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Джамала удивила фанатов сообщением после президентских выборов

Джамала удивила фанатов сообщением после президентских выборов
17:41 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Певица Джамала, которая в 2016 году привезла в Украину победу на Евровидении, активно ведет свой блог в сети.

После президентских выборов она опубликовала очередное сообщение, поразившее ее фанатов.

Джамала решила успокоить подписчиков блога, которые разочаровались после обнародования данных экзит-пола. Певица отметила, что нужно зарядиться оптимизмом и верить в будущее страны.

"Для меня оптимизм – это моя собственная стратегия. Если вы не верите, что лучшее будущее возможно, вы никогда не сделаете шаг, который приведет к нему. Если вы считаете, что нет надежды, ее не будет. Обнимаю!" – неоднозначно написала Джамала.

А вот перед открытием избирательных участков артистка отметила, что у каждого есть свой выбор. Таким образом Джамала своеобразно призвала сторонников принять участие в голосовании за одного из кандидатов в президенты.

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"У тебя всегда есть выбор: быть фолловером или быть инфлюенсером; влиять, создавать, направлять или потреблять и следовать за кем-то. Можно быть в толпе, но не быть толпой. Ты уникален! Будь таким!", – заявила Джамала.

В воскресенье, 21 апреля, в Украине состоялся второй тур президентских выборов. На данный момент на участках подсчитывают голоса избирателей и передавают данные в ЦИК. По последним данным, Владимир Зеленский получил поддержку у 73,23%, что свидетельствует о его победе на выборах.

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Знаменитости, Звезды, Певица, Украинская певица, Джамала, Выборы 2019: Второй тур.
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