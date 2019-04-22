Недолго страдала: Марина Боржемская вышла в свет с новым мужчиной

Новости шоу бизнеса: Бывшая жена Вячеслава Узелкова Марина Боржемская впервые появилась на публике после развода. И не одна, а в компании завидного холостяка!

В пятницу, 19 апреля, в Киеве прошла церемония вручения премии "Золота Дзиґа-2019". Среди гостей церемонии было множество звезд кино и шоу-бизнеса. Эффектно появились на красной дорожке тренеры нового сезона "Зважених та щасливих" на СТБ Марина Боржемская и Иракли Макацария.

На Марине было коктейльное платье от украинского дизайнера Александра Очеретного, которое подчеркивало стройные ноги фитнес-тренера. Иракли же облачился в классический черный смокинг и белую рубашку. Он дополнил образ дорогими часами и бабочкой.

"Приятно наблюдать, как стремительно в Украине развиваются кинематограф и музыкальное искусство. На днях состоялось вручение двух премий — "Золотая Жар-птица" и "Золотая Дзига". От души поздравляю победителей и всех участников. Вдохновения и достижения новых вершин — творите и создавайте дальше. А мы с удовольствием будем наблюдать за дальнейшими работами и новыми видениями искусства", — прокомментировал Иракли.

И хоть пара пришла на мероприятие вместе в качестве коллег, поклонники уже успели усмотреть в их отношениях романтическую связь.

"Красивая пара с Мариной", "Марина и Иракли очень красивая пара", "Фото с Мариной просто так?Или между вами что-то есть?", "Ишь, Марина как прильнула! Коленки демонстрирует-то, бросив Узелкова", "Оба успешны, спортивны, интеллигентны, в меру эмоциональны!! красная дорожка вам к лицу!!! И да!! Вы подходите друг другу!!! Ооочень!!)))", "Иракли, неужели ты похитил Марины! Смотри,а то Узелков из тебя шашлык сделает", — пишут в комментариях.