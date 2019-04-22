Выборы Президента 2019: второй тур
Скачать
Понедельник, 22.04.2019
Кабмин и "Нафтогаз" согласовали уменьшение цены на газ на май
Кабмин и "Нафтогаз" согласовали уменьшение цены на газ на май
​Порошенко: Мы вернемся на Банковую после следующих выборов
​Порошенко: Мы вернемся на Банковую после следующих выборов
Результаты выборов президента Украины
Результаты выборов президента Украины
Куда подевалась прежняя красотка: что случилось с дочерью Дональда Трампа
Куда подевалась прежняя красотка: что случилось с дочерью Дональда Трампа

Недолго страдала: Марина Боржемская вышла в свет с новым мужчиной

Недолго страдала: Марина Боржемская вышла в свет с новым мужчиной
20:44 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Бывшая жена Вячеслава Узелкова Марина Боржемская впервые появилась на публике после развода. И не одна, а в компании завидного холостяка!

В пятницу, 19 апреля, в Киеве прошла церемония вручения премии "Золота Дзиґа-2019". Среди гостей церемонии было множество звезд кино и шоу-бизнеса. Эффектно появились на красной дорожке тренеры нового сезона "Зважених та щасливих" на СТБ Марина Боржемская и Иракли Макацария.

На Марине было коктейльное платье от украинского дизайнера Александра Очеретного, которое подчеркивало стройные ноги фитнес-тренера. Иракли же облачился в классический черный смокинг и белую рубашку. Он дополнил образ дорогими часами и бабочкой.

"Приятно наблюдать, как стремительно в Украине развиваются кинематограф и музыкальное искусство. На днях состоялось вручение двух премий — "Золотая Жар-птица" и "Золотая Дзига". От души поздравляю победителей и всех участников. Вдохновения и достижения новых вершин — творите и создавайте дальше. А мы с удовольствием будем наблюдать за дальнейшими работами и новыми видениями искусства", — прокомментировал Иракли.

Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с известным боксером

И хоть пара пришла на мероприятие вместе в качестве коллег, поклонники уже успели усмотреть в их отношениях романтическую связь.

"Красивая пара с Мариной", "Марина и Иракли очень красивая пара", "Фото с Мариной просто так?Или между вами что-то есть?", "Ишь, Марина как прильнула! Коленки демонстрирует-то, бросив Узелкова", "Оба успешны, спортивны, интеллигентны, в меру эмоциональны!! красная дорожка вам к лицу!!! И да!! Вы подходите друг другу!!! Ооочень!!)))", "Иракли, неужели ты похитил  Марины! Смотри,а то Узелков из тебя шашлык сделает", — пишут в комментариях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Зважені та щасливі, Иракли Макацария, Золота Дзиґа 2019, Марина Боржемская.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Премьер-министр РФ прокомментировал выборы в Украине
02 Приметы и обряды на 22 апреля – День Евпсихия, Красная горка
03 Зеленский назвал свою задачу №1 на посту президента
04 Гороскоп на сегодня, 22 апреля 2019: все знаки Зодиака
05 Результаты выборов президента Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Патриарх Филарет поздравил Зеленского с победой
Патриарх Филарет поздравил Зеленского с победой
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (15.04 - 21.04)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Украина вернет Франции найденную картину стоимостью $1,5
Киев вернет Франции найденную картину стоимостью $1,5
Соня Плакидюк: &quot;Хочу, чтоб дети показывали внукам фотки с 2019-го&quot;
Соня Плакидюк: "Хочу, чтоб дети показывали внукам фотки с 2019-го"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь