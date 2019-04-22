СМИ: принц Гарри и Меган Маркл планируют переезд в Африку после рождения ребенка

Новости шоу бизнеса: Одно из наиболее авторитетных британских изданий обнародовало информацию о переезде герцогов Сассекских в Африку на длительное время.

Вероятная эмиграция королевской четы состоится после рождения первенца. Об этом сообщает ежедневная британская газета The Times.

В источнике отмечается, что длительная командировка принца Гарри и Меган Маркл в Африку запланировал Букингемский дворец. Также сообщалось, что в эмиграции герцогов Сассекских будет принимать участие приближенное лицо королевы Елизаветы II, а именно ее бывший личный секретарь Кристофер Гейдт.

Однако целью переезда королевской четы будет далеко не изоляция от СМИ, репортеров, папарацци, а наоборот. Поговаривают, что они эмигрируют в Африку с благотворительной миссией, а именно – работать там как представители Содружества наций.

Однако, как прокомментировали секретари Букингемского дворца, на данном этапе, пока Меган Маркл еще не родила, любое сообщение о планах герцогов Сассекских можно считать спекуляцией. Однако категорического опровержения относительно их переезда представители не предоставили.